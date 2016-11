Nel prezioso mondo dei millesimati

A volte non è questione di costo o di limitatezza della produzione, la qualità millesimata dipende soprattutto da rarità e preziosità degli ingredienti. Perché il vero lusso di oggi, sempre di più, è la ricercatezza delle materie prime.

È così per gli champagne, derivati da raccolte d’uva notevole, annate quasi eccezionali, che vengono trattate con procedure particolari spesso biodinamiche per preservarne il gusto. Come fanno i più noti ed esperti vinificatori di perlage in edizione limitata, Jacques Selosse, Armand de Brignac, Droppier, Roederer, che selezionano uve pregiate da vitigni Pinot noir, Pinot meunier e Chardonnay.

Anche i profumi possono avere lo stesso pedigree se rappresentano dei fuoriclasse del mondo olfattivo. Le case essenziere Creed e Rancé eccellono nella creazione di fragranze millesimate originali e fatte a mano, dove la cura parte dalla raccolta delle materie prime. Come i vini pregiati, racchiudono bouquet derivati da essenze rare e preziose, provenienti da fioriture irripetibili.

Il cioccolato è tra i più recenti simboli di ricercatezza se millessimato. Di solito il prodotto di una particolare coltivazione di cacao, proveniente da piantagioni piccole e a conduzione familiare, come quelle di Enrico Rizzi o quelle rinomate in tutto il mondo di Valrhona. Dal gusto così esclusivo e dalle quantità ultra-limitate le tavolette Grands Crus sono preziosi gioielli per il palato di intenditori.

Nel food, dove la contaminazione del trend millesimato è sempre più presente nasce il Parmigiano Reggiano CRU, sotto il marchio Bertinelli, perché prodotto con latte ultra nutriente di bovine neo-mamme che hanno partorito da non più di 100 giorni. Per farne due forme ne occorrono 1200 litri. E l’olio extravergine millesimato, che acquisice la denominazione se proveniente da coltivazioni speciali, biologiche e autoctone.

La rarità degli ingredienti rappresenta il plus che fa la differenza anche nella cosmetica. Soprattutto quando è garanzia di maggiore efficacia, perché in questo caso l’esclusività delle sostanze è sinonimo di un’estrema ricchezza di proprietà benefiche. È così per il distillato dalla mela Redlove®, protetta da un brevetto depositato in Svizzera, usato in Phytomillesime di Phyto. A renderlo speciale è la particolare varietà della mela da cui è estratto, rossa non solo nella buccia ma anche nella polpa, originata in modo del tutto biologico da un incrocio avvenuto nel corso di 20 anni. Il superfrutto ricchissimo di antiossidanti, contiene antociani, quei pigmenti naturali responsabili del suo colore intenso, vero e proprio magnete per i radicali liberi.

Phytomillesime di Phyto ha la missione di ricoprire di antiossidanti i capelli colorati e con mechès per ridurne l’alterazione a causa dell’esposizione agli agenti esterni (calore, raggi UV etc). Ci riesce grazie al distillato di mela Redlove®, dalla potente azione rinvigorente e illuminante che fa risplendere i capelli anche quando il colore non è appena fatto, mentre i polimeri della formula ammorbiscono e condizionano la fibra capillare facilitando lo styling. Va applicato dopo lo shampoo su capelli umidi o anche su capelli asciutti per aver immediata effetto lucentezza accompagnata da una delicata fragranza alla prugna con note di tuberosa, vaniglia e legno d’acacia.