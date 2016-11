Il Natale è alle porte: super idea, regalo un trattamento per i capelli!

Manca meno di un mese al Natale e i regali da pensare e acquistare iniziano a martellare nelle cose da fare. Uff, quanto tempo per trovare il regalo giusto e comprare qualcosa di davvero utile.

Tra sciarpe, sciarpine, guanti e guantini degli ultimi anni, potremmo aprire un negozio ad hoc. Qualcosa di davvero originale e super personalizzato? Un trattamento per i capelli potrebbe essere la soluzione per tutte le donne vostre parenti o amiche.

I capelli sono la prima vera ossessione beauty delle italiane, che amano averli lucidi, sani, morbidi e sempre a posto. Li curano molto con shampoo, balsamo e maschera. Prodotti per lo styling e sieri nutrienti. Un po’ come le brasiliane, tanto che proprio in Brasile è stato brevettato per la prima volta il balsamo. E proprio in Brasile esiste la maggior varietà di specialità per i capelli a causa delle diverse etnie mescolate tra loro con capelli misti, un po’ afro e un p’ lisci, e delle diverse tipologie di acqua (con più o meno calcare).

Mille esigenze ci sono anche in Italia, tra chi ha i capelli lisci, chi crespi, chi ricci, chi li vuole più lisci e chi invece li vuole più gonfi…. Per ogni esigenza ci sono i coffret di natale studiati da Kerastase per il Natale.

C’è il coffret prezioso e lussuoso della linea di Elixir Ultime, 4 coffret creati appositamente per soddisfare i bisogni di ogni tipo di capelli e, infine, la gift card che permette la massima personalizzazione: a scelta trattamenti e prodotti.

Per scoprire i prodotti giusti da regalare, vai qui, rispondi a semplici domande sui capelli della persona a te cara, scegli il salone dove trovare il cofanetto oppure acquistalo direttamente online.

Ti senti più serena adesso in merito ai regali da fare? Buono shopping!