Se le chiome sono secche o danneggiate – oltre a preventivare una visita dal parrucchiere – si può correre ai ripari attraverso l’impiego di una maschera per capelli. Ne esistono di diversi tipi, a seconda del problema da risolvere. Il risultato, dopo un ciclo di applicazioni, è una capigliatura lucida, voluminosa, facile da pettinare e senza problemi di elettricità.

Maschera mon amour

Per apportare giovamento ai capelli stressati, non c’è niente di meglio delle maschere per capelli. Si applicano sulla chioma bagnata, dopo lo shampoo e al posto del balsamo: solitamente si lascia agire per circa 10/20 minuti, affinché i principi attivi contenuti facciano effetto. Per ottenere il massimo dall’applicazione della maschera, è buona pratica avvolgere la capigliatura, per mantenerla al caldo: in questo modo si lasciano penetrare nel fusto dei capelli le proprietà benefiche del prodotto. Si può utilizzare un asciugamano oppure la pellicola trasparente, ancor più agevole da usare. Se i capelli sono molto rovinati si può fare la maschera una volta a settimana, altrimenti una volta ogni 15/20 giorni va più che bene.

Ingredienti di bellezza

Le maschere per capelli sono composte da ingredienti che permettono di ottenere capelli idratati e ristrutturati nel profondo. Tra gli ingredienti naturali più utilizzati, ci sono gli estratti come quello di avocado, ortica o betulla oppure gli oli come quello di oliva, jojoba o Argan. Questo olio prodigioso, abbinato all’amido di patata quaternizzato, è contenuto anche nella maschera volume e lucentezza Avivah che permette di ristabilire il corretto grado di idratazione della fibra capillare per una chioma morbida e voluminosa. L’olio d’oliva biologico è alla base invece della maschera nutriente per capelli secchi e deboli: l’aggiunta delle proteine del grano e burro di karitè assicurano un’idratazione super. Cheratina, Vitamina E e proteine della seta, infine, per la maschera ristrutturante Avivah che ricostruisce il capello in profondità. Come sempre, dopo il tempo di posa, si emulsiona dell’acqua tiepida sulla capigliatura, si pratica un leggero massaggio e poi si sciacqua il tutto con acqua tiepida. Non resta che la messa in piega!