Capelli grassi? I motivi e i rimedi definitivi secondo 4 esperti

Capelli grassi, che disdetta! A volte daremmo un taglio netto solo per non doverci più preoccupare di districarli, asciugarli e metterli in piega. Se poi ci tocca lavarli un giorno sì e l’altro perché grassi, la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un altro stato d’animo peggiore!

Ma esiste davvero un rimedio per prendersi cura e migliorare l’aspetto dei capelli grassi?

Visto che il problema attanaglia anche me da sempre, l’ho chiesto a 4 hair stylist che hanno curato il mio look ultimamente, sentite cosa dicono!

L’errore comune secondo Desirè Di Lecce, hair stylist de La Maison della Bellezza Hair: pochissimi si chiedono a cosa sia dovuto l’eccesso di sebo. Le cause possibili , invece, potrebbero essere tante (sport quotidiano e quindi tanto sudore, capelli molto sottili, cattiva alimentazione, problemi ormonali, ecc). Solo compresa la causa si può provvedere senza sbagliare prodotto e trattamento.

SOLUZIONE: per una cura davvero efficace è necessaria un’adeguata diagnosi a cura di un hair stylist esperto.

PRODOTTO CONSIGLIATO: la collezione Specifique Kerastase “Bain Divalent”. Quattro prodotti pensati appositamente per riequilibrare detergendo la cute e proteggendo le lunghezze. Chiedete sempre aiuto al vostro parrucchiere perché vanno scelti in base all’esigenza specifica del vostro capello (cuoio capelluto sensibile, forfora, rossori, ecc).

Alessandra Magliocchetti, hair stylist di Evos Cipro mi svela che: è bene sapere prima di tutto che non sono i capelli a essere grassi ma la cute. Il grasso della cute, a contatto con i capelli, sporca le sue radici. Ecco perché chi ha i capelli sottili ne soffre di più (poggiano maggiormente sulle radici) ed ecco perché le lunghezze rimangono generalmente secche.

PRODOTTO CONSIGLIATO: la Masque Hydra-Apaisant di Kerastase, un trattamento intenso che idrata il cuoio capelluto e lenisce le sensazioni di disagio. Ha un effetto rinfrescante sul cuoio capelluto e sulle lunghezze apporta morbidezza, leggerezza e districabilità.

L’errore comune secondo l’hair stylist Cristiano Russo è quello di lavarli troppo (rischiando di stressarli) e soprattutto con shampoo troppo specifici e quindi troppo aggressivi che invece di lavare e riequilibrare la cute, a distanza di poche ore, ne fanno aumentare la produzione di sebo perché la seccano troppo. Evitate poi massaggi prolungati al cuoio capelluto: le ghiandole sebacee, se sollecitate troppo, producono una ipersecrezione di sebo!

SOLUZIONE: diluite lo shampoo “specifico” e alternatelo a uno meno lavante e delicato. Evitate massaggi vigorosi mentre lavate e prima di asciugarli: meglio non frizionare neanche con l’asciugamano, ma tamponare delicatamente.

(Insomma, più li toccate e più stimolate la produzione di sebo, ecco capito perché quando li tengo legati o intrecciati si sporcano molto meno!).

PRODOTTO CONSIGLIATO: Balancing Remedy Shampoo della linea NATURICA che rimuove e regola la produzione sebacea capelli e cute grassa. Arricchito con il complesso di Tiolisina, olio essenziale di legno di Cedro, Pompelmo rosa e Arancia rossa di Sicilia, Salvia e Ortica.

L’hair stylist Federico Faragalli ricorda, invece, che dobbiamo usare lo shampoo solo sulla cute e mai sulla lunghezza dei capelli onde evitare di elettrizzarli. Attenzione poi alla crema che va applicata sempre e solo sulle punte, pettinando evitando di toccare la parte superiore della calotta e risciacquandola benissimo per evitare di lasciare residui che renderebbero pesantissimi i capelli.

PRODOTTO CONSIGLIATO: Soin Gommage Rénovateur Chronologiste Kérastase da applicare prima dello shampoo su capelli inumiditi per esfoliare, purificare e detergere cuoio capelluto e fibre capillari.

Temete ancora di sbagliare qualcosa? E allora vi ricordo anche che…

* È meglio evitare l’acqua bollente che secca il cuoio capelluto e infastidisce quello irritato perché più sensibile. Sì a quella tiepida che apre, invece, le cuticole dei capelli amplificando l’effetto dello shampoo e del balsamo. Effettuate l’ultimo risciacquo con acqua fredda, per facilitare la chiusura delle cuticole del capello e mantenere l’idratazione, rendendo più facile la messa in piega. Anche per il phon evitate le temperature troppo calde.

* Non esagerate con la quantità di shampoo: per il primo lavaggio, in realtà, ne basta pochissimo (le dimensioni di una moneta da 2 euro) e diluito con acqua, mentre per l’eventuale secondo lavaggio (non obbligatorio) una quantità ancora più piccola. Ricordatevi che non è assolutamente necessario produrre schiuma.

* Non utilizzare prodotti 2 in 1: questo tipo di prodotto è difficile che funzioni alla perfezione considerando che lo shampoo va applicato sulla cute e il balsamo solo nella seconda metà e in particolare sulle punte. Lavandovi con uno shampoo/balsamo appesantireste purtroppo tutto il capello a partire dalla radice.

Altri dubbi? Chiedete pure, ho le mie fonti da cui tornare!