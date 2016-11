Mela Red Love, super concentrato naturale di antiossidanti

Una mela al giorno toglie il medico di torno? Sembra proprio di sì! Grazie alla loro alta concentrazione di antiossidanti, le mele rallentano l’invecchiamento cellulare, prevengono il cancro, aiutano a contrastare asma e allergie, diminuiscono il rischio di sviluppare diabete e malattie cardiache. I polifenoli in esse contenuti, infatti, neutralizzano i radicali liberi ponendo un freno al danneggiamento di cellule e tessuti.

Secondo uno studio condotto in Canada da G.M. Huber nell’ambito delle Scienze e Tecnologie Alimentari, la varietà di mela con la più alta concentrazione di antiossidanti è quella a buccia e polpa rossa, chiamata Red Love. Pur essendo insolita, è una mela totalmente naturale, frutto di un lavoro di selezione e di incroci durato un paio di decenni.

Questa preziosa varietà, con proprietà antiossidanti superiore alle altre mele, contiene antociani, pigmenti naturali che le conferiscono il colore rosso intenso e che catturano i radicali liberi, limitando l’ossidazione cellulare.

In questo senso, la mela Red Love si rivela un alleato di bellezza naturale, ideale anche per garantire ai capelli colorati o con meches una protezione immediata e duratura.

Non per nulla, i Laboratori Phyto hanno utilizzato gli estratti dei suoi fiori e dei suoi boccioli per formulare il concentrato Phytomillesime, un nuovo trattamento senza risciacquo, protettivo e idratante, che ripristina la barriera lipidica del capello, donando una remise en beauté istantanea alla chioma.

Grazie all’azione protettiva di Phytomillesime, favorita dalle proprietà benefiche delle mela Red Love, la fibra dei capelli si mantiene integra di fronte alle aggressioni esterne (raggi UV, calcare, calore del phon) e lo splendore è preservato.

Più che un trattamento sublimatore, Phytomillesime di Phyto è un nuovo elisir naturale in grado di donare vigore e vitalità istantanea ai capelli, facilitandone lo styling e controllando l’effetto crespo. Di più: come avvolti in un velo protettivo, il capello e il colore svilupperanno una sensuale, inedita luminosità. Hai già voglia di provarlo anche tu?