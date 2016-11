Cosa significa Wellness per i capelli

Si fa presto a dire Wellness! Quando si tratta di capelli, poi, non è affatto una condizione scontata. Li coloriamo, decoloriamo, stiriamo, trattiamo con ogni sorta di colore, prodotto e strumento. In più li laviamo e pettiniamo con cosmetici spesso di origine chimica, troppo aggressivi oppure non del tutto adeguati alle nostre esigenze specifiche.

Risultato: lo stato di benessere dei capelli viene messo in discussione. E gli effetti che ne conseguono sono, purtroppo, ben visibili!

Ecco, allora, una wellness routine da fare propria, per preservare al meglio splendore e vigore della chioma.

Lava i capelli con la giusta frequenza

Lavaggi troppo frequenti rischiano di seccare eccessivamente i capelli, impoverendoli dei loro oli naturali. L’ideale è fare uno shampoo ogni due giorni o soltanto due volte a settimana.

Usa uno shampoo senza agenti chimici

Solfati e parabeni sono sostanze chimiche presenti nei detergenti più comuni. I primi sono responsabili dell’effetto schiumogeno, i secondi sono conservanti che possono causare problemi di irritazione agli occhi, soprattutto dopo un uso prolungato. In entrambi i casi si tratta di sostanze chimiche che nuocciono all’organismo e all’ambiente. La soluzione ideale? Optare per detergenti con ingredienti di origine naturale.

Tra le alternative proposte da Phyto, brand specializzato nella formulazione di trattamenti per capelli a base di ingredienti fitoterapici, c’è la crema lavante Phytoelixir, priva di tensioattivi schiumogeni e dall’elevato potere nutriente. Il suo punto di forza? Ripristina il contenuto lipidico del capello e offre una dose di trattamento extra senza appesantire. Questa crema a risciacquo si alterna all’uso dello shampoo ed è caratterizzata da una formula, a base di decotto di Saponaria, che associa un duo prodigioso di attivi nutrienti: la cera di fiori di narciso (penetra nella fibra per nutrire e donare morbidezza immediata ai capelli) e l’olio di macadamia (uno de più ricchi in acido grasso palmitoleico).

Scegli un detergente specifico per il tuo tipo di chioma

Più lo shampoo sarà scelto ad hoc, più i tuoi capelli appariranno felici! Se sono ricci o crespi probabilmente richiederanno uno shampoo addolcente e anti-crespo. Se sono lisci e tendenzialmente grassi vorranno uno shampoo delicato per lavaggi frequenti. Se sono colorati o trattati, l’ideale è un prodotto rinforzante per capelli danneggiati. Sui capelli secchi, infine, meglio uno shampoo con glicerina e collagene per contribuire a ripristinare l’idratazione.

Rinforza i capelli con ingredienti naturali

Se i capelli appaiono indeboliti applica sulla cute un trattamento a base di oli naturali prima dello shampoo. Un olio di lavanda o tea-tree, per esempio, lasciando in posa per qualche un minuto prima del lavaggio. Sulle lunghezze o in presenza di capelli folti, invece, applica una maschera idratante a base di ingredienti naturali.

Usa con parsimonia prodotti con proteine e anti-frizz

Se da un lato le proteine sono una componente principale del capello, dall’altro un uso esagerato di prodotti che le contengono rischia di seccare e indebolire troppo i capelli.

Piccole quantità anche per l’applicazione di prodotti anti-frizz: l’uso eccessivo rende i capelli opachi.

Lava i capelli con l’aceto prima dello shampoo, due volte l’anno

È uno dei rimedi home made più efficaci per rendere i capelli più lucidi e puliti; in più, agisce anche da antiforfora naturale. Per preparare una soluzione da applicare e massaggiare su chioma e cute, diluisci un bicchierino di aceto (possibilmente di mele bio) in 3 bicchierini di acqua tiepida. Poi sciacqua e lava i capelli come di consueto.

Idrata a fondo i capelli con impacchi di oli naturali

Gli oli naturali sono un vero toccasana per assicurare ai capelli idratazione efficace e intensiva. Puoi utilizzare cinque oli per preparare un impacco naturali da applicare due volte alla settimana: olio di mandorle, di ricino, di oliva, di cocco e di lavanda. Mescola parti uguali di ciascuno in un unico composto e applica sui capelli la soluzione lasciando in posa per quattro ore prima di lavarli.

Scegli i cibi con il giusto apporto di sostanze nutritive

Per mantenere il benessere dei capelli non si può prescindere ovviamente da una dieta sana ed equilibrata, ricca di proteine , cereali integrali, frutta e verdura. Fondamentale è soprattutto l’assunzione di vitamina C, anti-age naturale che ne mantiene la brillantezza, il ferro per assicurare il trasporto di ossigeno ai vasi sanguigni e favorire una crescita robusta, lo zinco per mantenerli folti, gli omega-3 per averli sempre naturalmente sani.