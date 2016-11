Bye bye doppie punte: arriva lo split ender

Facendo una chiacchierata con il mio parrucchiere ho scoperto che dalle doppie punte non si scappa: mi spiego meglio. Se ti piace giocare con i capelli creando ogni volta una pettinatura e uno styling diverso, allora saprai già che probabilmente qualche doppia punta è lì ad aspettarti proprio laggiù, alla fine dei tuoi capelli.

Dal canto mio, però, pensavo di non averne semplicemente perché uso poche piastre e ferri arricciacapelli…Ma il mio parrucchiere mi ha detto che la doppia punta non è altro che la punta del capello che si sfibra e si divide a metà e questo dipende non solo da ciò che facciamo ai nostri capelli, ma anche dall’ambiente circostante e dal tipo di capello. Pensavo che la soluzione fosse di tagliare le punte di tanto in tanto, ma lui mi ha parlato di un metodo che ancora non conoscevo, ovvero lo split ender. Io non potevo crederci, scopri con me di cosa si tratta!

Se poco tempo fa dicevamo che la soluzione più assennata per eliminare le fastidiose doppie punte era inevitabilmente tagliare i capelli, da oggi non sarà più così grazie a questo apparecchio professionale chiamato split ender, una sorta di piastra che rifila delicatamente le punte dei capelli lasciando inalterata la loro lunghezza.

Quante volte siamo state costrette a recarci dal parrucchiere per la solita spuntatina delle doppie punte? Io ormai ho perso il conto….

Lo split ender infatti, con un meccanismo di lame contenuto al suo interno (e protetto da brevetto!) taglia solo l’estremità del capello e non la lunghezza, è facile e veloce da utilizzare e soprattutto più sicuro di lame e forbici. E’ adatto a tutti i tipi di capelli: da quelli corti a quelli lunghi, da quelli maschili a quelli femminili, lisci o ricci…Inoltre regala una reale morbidezza al capello dalla testa fino alla punta.

In commercio ne esistono di diversi brand e prezzi, per sapere come funziona nello specifico lo split ender cliccate qui.

Non vi resta che scoprire se il vostro salone di fiducia lo ha già acquistato!