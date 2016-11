No, non stiamo parlando di televisori. Nell’ambito del beauty i cristalli liquidi sono il risultato di uno speciale stato chimico veicolato in prodotti che vi aiuteranno a mantenere una piega perfetta - a prova di intemperie – e renderanno la vostra chioma lucente come non mai. Non solo: al contrario di molti altri composti con cui impiastricciamo la nostra testa, i cristalli liquidi sono preziosi alleati per l’integrità del capello, poiché ne chiudono le cuticole.

I cristalli liquidi di prodotti naturali, come ad esempio l’olio di semi di lino o l’olio di oliva, vantano importanti proprietà ristrutturanti e nutrienti, e sono quindi ottimi per tenere sotto controllo doppie punte e i capelli sfibrati. Sono pertanto la soluzione ideale per trattare chiome tendenti al crespo o decolorate che, come purtroppo spesso capita, tendono a diventare ‘paglietta’.

Al momento dell’acquisto, controllate che ciò che state per comprare non contenga silicone, ma che sia naturale e possibilmente bio, per avere la certezza di fare veramente del bene alla vostra chioma. Il prodotto si presenta sotto forma di gel ma è leggermente più oleoso e, data la sua elevata concentrazione, va applicato con parsimonia.

Una delle proposte più interessanti in commercio è firmata Avivah, azienda specializzata nella formulazione di prodotti a base di ingredienti naturali. I Cristalli liquidi superiori nutrienti, a base di olio di oliva biologico e burro di karité (ingredienti specifici per mantenere morbidezza e lucentezza) sono un olio trattante per capelli sfibrati e opachi, ideale per donare corpo alla chioma e renderla estremamente lucente, morbida e districata.

Utilizzatene qualche goccia quando i capelli sono asciutti o ancora un poco umidi; nel secondo caso, otterrete una maggiore morbidezza ma, per raggiungere un effetto migliore, sarà preferibile lasciarli asciugare al naturale.

Fate scorrere i cristalli per tutta la lunghezza del capello facendo in modo che non si spargano sulla cute, per evitare di passare spiacevolmente da un effetto lucente a un effetto sporco.

Dopo averli applicati ciocca per ciocca, uniformate la distribuzione del prodotto aiutandovi con un pettine e, infine, se necessario, perfezionate la messa in piega con l’asciugacapelli, ma evitando getti d’aria troppo caldi.