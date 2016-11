L’eterno dilemma: ogni volta che li abbiamo corti li vorremmo più lunghi! Tre modi per favorire la crescita dei capelli.

Chi non vorrebbe capelli lunghi pari al cugino Itt della Famiglia Addams? Beh, proprio come lui no, ma ad avere una crescita dei capelli più veloce sicuramente non ci dispiacerebbe. Ci sono miti e leggende legate alla crescita dei capelli, come quella secondo cui tagliare i capelli in Luna crescente li faccia ricrescere più velocemente, ma ancora una volta ad avere la risposta migliore è la biologia. Di seguito ci sono tre cose fondamentali per dare la spinta giusta ai nostri capelli per crescere forti, sani e…veloci!

La nutrizione è (non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo) la più solida base su cui si fonda il nostro corpo, ed i capelli non ne fanno eccezione. L’olio di pesce e la vitamina B sono utili per la crescita dei capelli, ma anche altre vitamine meno “famose” fanno lo stesso lavoro. L’importante è mangiare frutta e verdura ogni giorno, basta che sia di stagione. Alimenti ricchi di ferro ed acidi grassi buoni (come gli Omega3 e Omega6) sostengono la crescita delle cellule del corpo. Al posto di frutta e verdura ci sarebbero anche gli integratori di vitamine, ma volete mettere la bontà di una tazza di frutta fresca da mangiare come spuntino?

Anche la stimolazione topica è una delle chiavi per far crescere i capelli. Massaggiare infatti il cuoio capelluto con una spazzola a setole morbide impedirà ai follicoli dei capelli di essere bloccati dal sebo e dalle cellule morte della pelle. E’ possibile applicare oli specifici per la crescita dei peli, come il buon vecchio olio di ricino.

Quando ci concentriamo sulla crescita delle radici però ci dimentichiamo le lunghezze e le punte…Infatti uno dei modi per far crescere i capelli è tagliarli spesso! Anche se sembra una contraddizione, il taglio pone fine alla secchezza e alla fragilità del capello lungo, che diventa più danneggiato all’estremità. Quando tagliarli? Recatevi dal parrucchiere ogni otto/dieci settimane ed i vostri capelli cresceranno più belli, forti e sani!