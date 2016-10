Capelli: è vero che solo due prodotti non bastano?

Prendersi cura dei propri capelli non significa soltanto mantenerli morbidi e puliti. Significa anche riconoscerne le esigenze specifiche in base alla tipologia e alle situazioni. Proprio per questo, una corretta hair routine dovrebbe prevedere, accanto ai tradizionali shampoo e balsamo, alcuni trattamenti le cui formule hanno l’obiettivo preciso di curare, migliorare, esaltare ulteriormente la bellezza del capello in modo efficace e naturale.

A spiegarci di quali trattamenti si tratti, in particolare – e perché può essere importante utilizzarli – è Marco Rizzi, hair stylist e brand ambassador per Phyto.

Il PRE-SHAMPOO

Di fronte a un problema di cute grassa o di capello secco, l’uso di un pre-shampoo si rivela fondamentale. «Del resto, quasi tutti riscontrano periodicamente problemi capillari come eccesso di sebo, secchezza, forfora…», precisa Rizzi. «Stimolare il cuoio capelluto con un trattamento a base oleosa diventa allora una necessità». In questo senso, il “bagno d’olio” non deve spaventare, anche se si è in presenza di cute grassa. «La base oleosa serve per tonificare il capello e distendere il cuoio capelluto. In pratica, riequilibra il Ph della pelle, contrastando le varie problematiche annesse».

LA MASCHERA

Ha la caratteristica di contenere un’elevata concentrazione di principi attivi. «Se da un lato la scelta ricade sul balsamo, per districare e idratare i capelli velocemente se si ha poco tempo a disposizione, quando c’è la necessità di un trattamento più intensivo – per esempio nel caso di capelli molto secchi o che si spezzano – converrà ricorrere all’impacco a base di maschere specifiche, da tenere sui capelli dai 5 ai 10 minuti», chiarisce l’hair stylist. La frequenza ideale? «Un paio di volte alla settimana su un capello da normale a secco. Anche tre, se si desidera raggiungere un obiettivo più profondo (come nel caso di una ricostruzione capillare)».

IL PRE-PIEGA

«Dopo la maschera, e prima di asciugare i capelli, può essere d’aiuto applicare un prodotto che agevoli il processo di asciugatura proteggendo il capello e al tempo stesso adeguandolo alle nostre esigenze», aggiunge il brand ambassador di Phyto.

La scelta può ricadere su un trattamento termo protettivo, per difendere il capello mentre lo si lavora con il calore, su un disciplinante per capelli ricci un po’ troppo ribelli, un volumizzante per ottenere capelli più vaporosi durante la piega, oppure un lisciante, per agevolare l’azione di spazzola e phon e ottenere una definizione speciale.

IL TOCCO IN PIU’

«Per chiudere “in bellezza” esistono infine prodotti che completano lo styling, donando anche un ultimo tocco curativo dopo l’asciugatura», sottolinea Rizzi. «Ne fanno parte le lacche di definizione, ma anche sieri riparatori come Phytokeratine di Phyto, ideale da usare al posto del tradizionale gel nel caso di capelli lisci: si raccoglie un po’ di prodotto sulle mani, si scalda e lo si passa per chiudere le doppie punte».