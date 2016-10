Come già saprete, il problema della caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico molto comune durante i cambi di stagione, che affligge donne ed uomini.

Tra i diversi rimedi per contrastare questo noioso problema ne possiamo ricordare alcuni:

seguire una dieta equilibrata, assumere integratori alimentari, fare lo shampoo solamente due volte a settimana e di aiutarsi con l’utilizzo di maschere per capelli.

Tra questi efficaci rimedi, la maschera anticaduta fai da te è un’ottima soluzione casalinga da realizzare in pochi passi! La maschera, infatti, è un prodotto davvero utile per risolvere diversi problemi legati alla cura del capello, in primis, per contrastarne la perdita. Se poi, realizzata in casa, sarà ancora più nutriente ed efficace!

Ecco come realizzare una maschera anticaduta fai da te:

Ingredienti:

-1 vasetto di yogurt bianco

-2 cucchiai di olio extra vergine

-2 tuorli d’uovo

-2 cucchiai di aceto di riso

Procedimento: sbattete i tuorli con l’olio e l’aceto, aggiungete il vasetto di yogurt, mescolate il tutto e stendete il composto sui capelli.

Avvolgete la chioma nella pellicola trasparente e lasciate in posa per 45 minuti.

Infine, passate allo shampoo ricordandovi di sciacquare con acqua fresca!

Proprietà: applicando questa maschera una volta a settimana, e seguendo un’alimentazione equilibrata, noterete come da subito come i vostri capelli saranno rinforzati e la chioma volumizzata. L’uovo, infatti, ha proprietà benefiche per il cuoio capelluto che potrà, così, nutrirsi grazie all’apporto di quelle vitamine e proteine necessarie per una chioma sana!