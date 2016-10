Capelli in autunno: frena la caduta

Tutti i riflettori sono puntati sui nuovi tagli di capelli per l’autunno, ma come ogni anno bisogna prima fare i conti con la caduta dei capelli.

Secondo gli esperti si può considerare normale una perdita non superiore a 100 capelli al giorno, ma come dovremmo fare noi a sapere se siamo oltre quel numero? Non ci metteremo certo a contare i capelli che ogni giorno lasciamo sulla spazzola!

Innanzitutto non spaventarti se, come me, hai i capelli ricci, che non si possono pettinare o spazzolare ogni giorno: è ovvio che in questo caso la caduta sarà più evidente al momento della doccia e sarà massiccia, a meno che i lavaggi non siano giornalieri.

In caso di dubbio è meglio consultare un esperto, il parrucchiere abituale che ti conosce o un tricologo, (si trovano anche nelle farmacie).

Vediamo cosa puoi fare subito e senza il bisogno di contattare un esperto:

Non metterti a dieta: l’organismo reagisce sottraendo nutrimento al cuoio capelluto. La caduta dei capelli potrebbe essere proprio la conseguenza di una dieta drastica. In particolare non farti mancare le proteine: la cheratina, di cui sono formati i capelli, è una proteina. L’ideale è una porzione di carne, uova, pesce, legumi o formaggio a ogni pasto. Tra i cereali prediligi quelli “amici dei capelli”, come farro, quinoa e amaranto e non farti mancare alimenti ricchi di zinco come le noci e le noci brasiliane.

Assumi un integratore specifico per capelli: così facendo rinforzi la struttura dei capelli dall’interno e ne aumenti volume e diametro. Oltre a quelli classici, sono ottimi l’olio di borragine e l’olio di crusca.

Lava i capelli con uno shampoo neutro: i prodotti troppo aggressivi possono indebolire il capello e alterare l’equilibrio della cute, ostacolando la crescita dei nuovi capelli.

Evita trattamenti aggressivi come decolorazioni shock, permanenti o piastre frequenti, di legare i capelli con lacci troppo stretti o di raccoglierli con acconciature tirate. In questo periodo la dolcezza è d’obbligo!

Se pensi che la caduta non sia normale, o se dura troppo, ricorri a un trattamento d’urto anticaduta in fiale da applicare sul cuoio capelluto. Tra i rimedi naturali uno dei più efficaci è l’olio essenziale di rosmarino, da applicare sulla cute dopo lo shampoo come una maschera e risciacquare.