Tutte le cause che ti assottigliano i capelli

Mettiamo subito in chiaro una cosa: il più delle volte è la genetica a determinare la consistenza e il volume dei nostri capelli. In altre parole, con i capelli sottili si nasce. Vero è, tuttavia, che in un mondo pieno di bellissime trecce, capigliature leonine, very long hair che fanno da vaporosa cornice al viso, tutte vorremmo possedere una folta chioma di capelli da poter mettere in mostra, non necessariamente su un red carpet!

E sebbene la genetica determini gran parte del volume dei capelli, ci sono errori di stile e cause fisiologiche che possono aggravare il problema. Ecco qualche esempio.

HAI DELLE CARENZE ALIMENTARI

Tra le cause dell’assottigliamento capillare, con successiva caduta, c’è la carenza di vitamine e minerali, come la vitamina D, la vitamina B12 e il ferro. Possono essere conseguenza, a volte, di un over-training o di una dieta prolungata.

STAI USANDO LE SPAZZOLE SBAGLIATE

A volte, l’assenza di volume può essere dovuta all’uso di accessori sbagliati. Meglio evitare nel brushing e nello styling, l’uso di spazzole piatte e di metallo e puntare, invece, su quelle rotonde con setola di cinghiale: garantiscono una presa migliore del capello e conferiscono più volume nei posti giusti.

HAI UN COLORE UNIFORME, SENZA SFUMATURE

Si dice che un unico colore “snellisca”. Lo stesso vale per i capelli. Con un’unica tonalità su tutta la chioma, le ciocche potrebbero apparire estremamente sottili. Soluzione: aggiungere toni variegati. Servirà a dare dimensione e a creare l’illusione di ciocche più piene.

HAI CAPELLI TROPPO LUNGHI

Se il capello è sottile, la lunghezza non aiuta e, al contrario, assottiglia visivamente. Conviene puntare su un taglio medio. L’ideale, se non si vuole abbandonare del tutto la lunghezza, è il long bob che rimane ugualmente versatile e permette di creare movimento su più livelli, dando l’idea di un volume e una dimensione maggiori.

LI LEGHI SPESSO

Pony tail con effetto wet, ma anche chignon e bun che tirano e stringono i capelli con frequenza, tendono il follicolo pilifero favorendo la rottura, la caduta e, in generale, l’assottigliamento del fusto.

COLORE CAPELLI = COLORE CARNAGIONE

Se il colorito è ultra pallido e i capelli sono biondo platino potrebbero apparire particolarmente sottili, poiché manca la profondità. Soluzione: aggiungere alcune sfumature di colore per variare il tono ed evitare l’effetto “piatto”.

STRUMENTI TROPPO CALDI PER LO STYLING

L’uso di piastre o spazzole calde può essere d’aiuto per dare corpo ai capelli, ma l’eccesso di calore rischia di generare “scottature” del capello. Meglio evitare l’uso delle temperature più alte per non danneggiare la cuticola, con conseguente indebolimento e rottura dei capelli.

I TUOI CAPELLI TRADISCONO LA LORO ETA’

Anche i capelli, con passare degli anni, subiscono gli effetti del processo di invecchiamento: diventano più sottili, difficili da pettinare, mancano di luminosità e vitalità. Al pari della pelle del viso anche la pelle del cuoio capelluto invecchia, la sua struttura si modifica, il suo metabolismo rallenta, generando un capello più debole e, di conseguenza, anche più sottile.

