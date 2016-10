SOS capelli: rimedi anti caduta per tutte!

L’autunno, si sa, è una stagione critica per la nostra chioma! Ad ogni spazzolata ed ogni shampoo, perdiamo davvero tantissimi capelli e, spesso, ci preoccupiamo per la nostra salute!

Nessun problema, perché la caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico e naturale che ci colpisce due volte l’anno durante i cambi di stagione dall’estate all’autunno e dall’inverno alla primavera .

Se, però, non siete riuscite a prevenire la caduta dei capelli, potrete sempre aiutarvi con alcuni rimedi anti caduta! Ecco i più efficaci:

Seguite una dieta sana prediligendo frutta e verdura, ma soprattutto alternando diverse fonti di proteine come carne, pesce, uova e proteine vegetali (come soia, fagioli e farro). La cheratina dei nostri capelli, infatti, è composta per lo più da cistina e lisina, due amminoacidi essenziali che devono essere integrati tramite l’assunzione di proteine. In questo modo, i nostri capelli inizieranno a risultare immediatamente più forti e sani.

Abbinate alla vostra dieta una cura di integratori alimentari naturali a base di vitamine A, B, C ed E, minerali come ferro, rame, zinco, silicio, manganese e magnesio. Il ciclo della cura dovrà avere una durata di 3 mesi, così da agire alla perfezione sulla vostra chioma. Gli integratori che preferisco in assoluto sono i Phyto, da assumere in compresse due volte al giorno e da abbinare a prodotti specifici per i capelli.

Lavate i capelli non più di due volte a settimana utilizzando acqua tiepida durante il lavaggio ed acqua fredda durante il risciacquo così da far restringere i pori ed evitare che la chioma si sporchi velocemente. Potrete, poi, aiutarvi con maschere a base di cheratina da applicare una volta a settimana al posto del normale balsamo districante.

Evitate l’utilizzo di piastra, ferro ed elastici con barretta in metallo che tenderanno a spezzare ed indebolire eccessivamente la vostra chioma.

Seguendo questi piccoli e semplici rimedi anti caduta, nel giro di un mese, i vostri capelli risulteranno più lucenti, morbidi e soprattutto forti !