Paura del tempo che passa?

Compiuti i 20 anni la paura di invecchiare fa capolino, pronta ad assisterci per il resto della nostra vita. Arriva con una manciata di pelle secca, si fa largo tra le prime rughe di espressione e, verso i 30 anni, arriva lui: il primo capello bianco!

Se hai almeno 30 anni sai perfettamente di cosa sto parlando, vero? La paura di invecchiare è del tutto fondata ma, dopotutto, prevenire è meglio che curare, giusto? Non invecchiare è impossibile (e sarebbe del tutto innaturale), ma esistono una serie di tips utili e regole da seguire per avere una pelle giovane a 40 anni come a 20.

Pronta a scoprire tutti i segreti da seguire per trovare la fonte della giovinezza? Ecco qui le regole base:

Ringrazia. Ogni giorno, appena sveglia, ringrazia. Ringrazia di essere al mondo, di respirare, di avere un lavoro e una famiglia. Sorridi per almeno 1 minuto, fai un respiro profondo e inizia al massimo la tua giornata.

Fai sport regolarmente. Almeno per un paio di volte a settimana dedica almeno 20 minuti al giorno al movimento (segui questo tutorial!).

Potenzia. Aggiungi esercizi di potenziamento muscolare, oltre a rassodare i muscoli, rinforza e sostiene la struttura scheletrica.

Non fumare (sono sicura che sai anche tu il perchè!).

Non bere (vedi sopra per la motivazione!).

Amore. Interpreta il termine nel pieno del suo significato: dai amore, sii amore e fai l’amore. Non dimenticare di donare amore anche a te stessa, ogni sera, prima di addormentarti, dedica 10 minuti a te stessa. Scegli quello che ti fa stare meglio: un film, un bel libro, una candela Yankee Candles rilassante, un crema corpo (ti consiglio Garnier Ultra Dolce) o, se vuoi interpretare il termine amore alla lettera, prova gli Smile makers, ti sentirai subito meglio.

Alimentazione. Mangia di tutto ma nella giusta quantità. Tanta frutta, verdura, legumi, cereali. Pochi formaggi e salumi. Poca carne, più pesce.

Evita lo stress. Sembra impossibile ma qui ti svelo come evitare lo stress.

Addio zuccheri. Lo sapevi che gli zuccheri, oltre a far ingrassare, fanno venire le rughe? Gli studi dicono che «Una volta nel corpo, lo zucchero innesca un processo naturale che si chiamaglicazione. Le molecole di zucchero intaccano l’azione di collagene ed elastina, due sostanze essenziali per mantenere la pelle soda ed elastica. Un paio di cucchiaini di zucchero al giorno vanno bene, ma, nel conteggio, considera anche lo zucchero contenuto in alimenti già confezionati (marmellate, biscotti, vino…)».

Crema viso. Lo sai, la miglior medicina parte da dentro ma.. una buona crema viso può aiutare! Per una pelle matura scegli Bottega Verde, e mixa alla crema giorno una goccia di Olio della linea Olivo. Per una pelle giovane, invece, prova Garnier.

Direi che ci siamo, la paura di invecchiare è svanita? Sicuramente no, ma seguendo questi consigli ti sentirai sicuramente meglio!

