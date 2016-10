Cosa penso dei miei capelli?

Quali sono le frasi che sentiamo dire più spesso dalle donne? Ci siamo divertite ad elencarle:

1 Ho i capelli fini e sottili. E invece sono grossi ma mossi e senza forma particolare

2 Ho i capelli grossi. E invece sono sottili

3 Ho pochi capelli. E magari sono solo sottili

4 Ho i capelli crespi. E magari sono solo mossi

5 Ho i capelli indomabili. E invece sono solo ricci e vanno rispettati come tali

6 Ho i capelli grassi. E magari solo il cuoio capelluto lo è

7 Ho i capelli secchi. E magari sono solo sfibrati

8 Ho le doppie punte. E magari non è così

9 Ho i capelli poco luminosi. E magari sono solo stressati da cattive colorazioni

10 Ho la forfora. E magari è solo il cuoio capelluto secco

Ci si rende conto di quanto carichiamo di pregiudizi i nostri capelli quando ci sottoponiamo a un’analisi degli stessi e il risultato che ci aspettavamo è completamente o quasi difforme dalle nostre convinzioni. E per quanto cerchiamo di convincere l’esperto che “no, i con i miei capelli ci convivo da una vita e tu li stai toccando e osservando da soli cinque minuti…”, i risultati sono lì, sullo schermo che parlano.

È quanto accaduto nel salone di Luciano Colombo, che mi ha ospitata proprio per fare un check up del capello offerto in partnership con Kérastase, il brand leader hair care che dedica il mese di ottobre proprio alla diagnosi del capello, invitando le sue consumatrici a fare un’analisi capillare, della durata di pochi minuti e ricevendo un campione omaggio di prodotti su misura per le specifiche esigenze capillare. Basterà accedere al sito www.mykerastase.it, rispondere a poche semplici domande sui propri capelli, individuare il salone preferito tra quelli aderenti all’iniziativa, per ricevere via email il coupon da presentare in salone.

Perché fare un check up? Per capire magari qualcosa in più di noi stesse. Perché i capelli esprimono i sentimenti di una donna. Dicono chi è, e chi vorrebbe essere. Raccontano la sua storia. Per fare tutto questo hanno bisogno di un trattamento personale. Anche se pensiamo di conoscere alla perfezione i nostri capelli, i loro bisogni cambiano nel tempo. Biondi, bruni, corti o lunghi, i capelli sono una delle prime cose che si notano in una donna. La più immediata espressione della sua personalità, la non celata arma di seduzione. Per alcune donne icone di stile, i capelli sono diventati parte integrante della loro immagine: dalla cascata di ricci della leggendaria Diana Ross, alla frangia impeccabile di Anna Wintour, Direttore di Vogue America. Più di un semplice attributo di bellezza o un accessorio di moda, i capelli di una donna riflettono dunque un modo di essere, uno stato emotivo, uno strumento di comunicazione. Ciò ha permesso a Kérastase di approfondire la conoscenza dell’identità delle donne e di scrivere una nuova pagina nella sua storia: «Very Personal Care for Exceptional Hair» L’eccellenza del trattamento «su misura» è il nuovo lusso. L’arte della personalizzazione è la firma di Kérastase e l’attenzione alla donna oltre che al capello. E l’operazione passa anche attraverso tre nuove testimonial, Cameron Russell, attivista e top model, Margaret Zhang, Fondatrice e Direttrice Creativa di ShinebyThree.com e Toni Garrn, modella e attivista, riprese dal fotografo Peter Lindbergh.