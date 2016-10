Capelli sottili e senza volume? Hai due alternative: le extensions oppure…

/





































È la soluzione più facile quando tra i protagonisti del tappeto rosso devono esserci anche i loro, i capelli! Non poche, infatti, le star che per dare un twist al proprio look hanno fatto e fanno ancora ricorso alle extensions, quelle “magiche” ciocche di capelli sintetici o naturali che si applicano alla chioma per allungare o dare corpo e volume a una capigliatura un po’ troppo esile.

Del resto, si sa: una testa morbida, brillante e vaporosa è il sogno di ogni donna e proprio per questo la ricerca scientifica si è attivata anche in ambito cosmetico, al fine di trovare soluzioni rapide e concrete che possano agire direttamente sul cuoio capelluto e la struttura del capello.

Primi fra tutti i laboratori Kérastase, i quali, forti dell’esperienza pluriennale nella cura e nel trattamento dei capelli, nel 2013 hanno formulato Densifique, un trattamento che agisce sui follicoli dei capelli e, quindi, alle radici, con l’obiettivo di valorizzare la massa capillare e aumentarne la densità.

Il punto di forza di Densifique, che rappresenta attualmente la cura dei capelli scientificamente più avanzata per ottenere una capigliatura più abbondante, consiste nel puntare l’attenzione (e l’azione) sullo “scalp care“, ovvero sulla cura della cute dei capelli, terreno d’azione elettivo per poter “densificare” la massa capillare agendo sui meccanismi naturali di formazione e nutrizione del capello.

Completata da prodotti specifici (lo Shampoo Bain Densité, la maschera Masque Densité, la mousse effetto corporizzante Densimorphose), l’intera gamma Densifique dà vita a un rituale professionale – eseguibile in Salone e riproducibile anche a casa – capace di donare più volume alle radici, leggerezza e morbidezza al tatto, maggiore facilità di controllo sui capelli.

Ma c’è di più. L’ultimo arrivato nella linea, il siero riattivatore di giovinezza capillare Densifique Serum Jeuness, ha una formula innovativa antiossidante (a base di acido ferulico, vitamina C, vitamina E, filtro UV) che agisce anche sullo stato “anagrafico” della capigliatura, intervenendo su due principali cambiamenti legati all’invecchiamento: l’assottigliamento del capello e la comparsa dei capelli bianchi, oltre che sulla perdita di omogeneità che rende la chioma più spenta e meno gestibile.

Se tra i vostri buoni propositi beauty per la nuova stagione vi è allora quello di irrobustire i capelli sottili puntando a una capigliatura più folta, vaporosa e brillante, rivoluzionatevi la testa curando il cuoio capelluto come la vostra pelle! Con una soluzione pratica, efficace, duratura.