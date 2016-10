I miei Healthy Days con Yves Rocher

Ogni donna ha i propri segreti di bellezza. Io oggi voglio svelarmi i miei. Ho dei giorni dedicati al benessere fisico e alla bellezza. Dei veri e propri “healthy days“.

In queste giornate adoro prendermi cura del mio corpo, ma non solo. Curo anche l’alimentazione, prediligendo quei cibi sani e che si sa, fanno bene alla salute. Mangio molte verdure, bevo tisane drenanti ed evito il cibo spazzatura, (ahimè mia grande debolezza).

La cosa che più amo è che in quei giorni la cuoca che è in me prende il sopravvento. Adoro scovare le ricette più particolari tra una ricerca e l’altra sul web, e dare sfogo ad una mia grande passione, l’impiattamento.04

Mi concentro moltissimo su questo dettaglio, così da rendere il pranzo o la cena ancora più sfiziosa, visto che devo rinunciare a cheeseburger e patatine fritte.



Altra cosa a cui mi dedico moltissimo in quei giorni è lo sport. Spesso faccio esercizio fisico per mantenermi sempre in forma, e tendo sempre ad unirlo allo svago, così da non renderlo troppo pesante: una corsa al parco con gli amici, una lezione di yoga e così via.

Chiaramente dopo l’allenamento arriva subito il relax. Adoro coccolarmi facendo lunghi bagni caldi, utilizzando sali e oli profumati.



Ultimo segreto, ma non meno importante, la cura del viso e del corpo. La domenica è il giorno della settimana che dedico alle coccole, specialmente per il viso. Infatti, in questi giorni, come vi avevo già anticipato, sto testando i miei nuovi prodotti Yves Rocher, perfetti per donare alle mia pelle più benessere.

Tra una pulizia del viso e l’applicazione di detergenti e creme, il mio volto appare più luminoso, disteso e soprattutto la mia pelle meno secca.