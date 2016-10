Capelli sfibrati? Ecco come curarli!

Trovate che i vostri capelli dopo l’estate siano molto rovinati e sfibrati? Ecco alcuni rimedi della nonna per farli tornare a brillare!

1) E’ risaputo, quando si torna dalle vacanze una delle prime cose da fare è correre dal parrucchiere per un nuovo taglio, non solo per dare una svolta al look, ma perché ammettetelo la voglia di curarli costantemente mentre eravate sdraiate a prendere il sole come lucertole proprio non l’avevate, e così vi ritrovate con doppie punte lunghezze bruciate e quant’altro. Quindi non potete astenervi un taglio rigenerante di almeno qualche centimetro per la vostra chioma è più che necessario.

2) Un’impacco pre-shampoo fatto in casa e ristrutturante? Ecco come realizzarlo! Basterà usare: uova, miele, oli vegetali, latte di cocco, tenetelo in posa per circa 20-30 minuti e poi lavateli come di consueto. Oppure potete usare il cacao mescolato all’olio di cocco per rigenerare anche i capelli spenti.

3) Invece durante lo shampoo e lo styling cercate di evitare quanto più calore possibile dal getto di acqua troppo calda al phon e/o piastre, poiché dato che i capelli sono stati spesso a sole e al calore, cerchiamo di stressarli il meno possibile!

4) Evitate quanto più possibile di fare delle tinte in questo momento per non aggredire troppo il capello reduce dagli effetti dell’estate. Al massimo, se non potete farne a meno, provate qualche riflessante basato su una formula nutriente che renderà più luminoso il capello senza danneggiarlo troppo.

5) Mi raccomando! Non fate lavaggi troppo frequenti al massimo due alla settimana per non stressarli troppo, e cercate sempre di usare shampoo delicati.