Per i capelli, una nuova storia naturale

Rallentare il tempo, riprendersi il proprio spazio, ritrovare il legame con la natura. Sono bisogni sempre più crescenti oggi, anche nell’ambito della bellezza.

La società ci costringe a tenere premuto sempre l’acceleratore e ci sottopone a stress continui allontanandoci da tutto ciò che è più “naturale” per la nostra vita.

Serve decelerare, ritrovare momenti per sé, ritmi più naturali e contatto con la natura.

E’ proprio per soddisfare questa esigenza che nasce il marchio Avivah, Made in Italy e dedicato a una linea di prodotti “natural beauty” che uniscono in maniera sinergica ingredienti naturali e trattamenti efficaci ma non aggressivi, pensati per diversi tipi di capelli.

Per ottenere risultati specifici, Avivah ha messo a punto diverse linee di trattamento che uniscono ingredienti naturali a una minima percentuale di ingredienti artificiali, in modo da assicurare naturalezza, ma allo stesso tempo efficacia non aggressiva.

Quali sono le nostre linee specifiche?

Quella Nutriente, Ristrutturante, Volume, Lucentezza e Anti-Forfora. Sono a base di estratti e oli naturali e non contengono petrolati, parabeni, coloranti, SLS/SLES, siliconi, Dea/Mea/Tea.

