Cosa vuol dire fare una diagnosi del capello

Se ne parla di frequente, gli hair stylist la menzionano spesso nei loro Saloni, ma che cosa è esattamente una “diagnosi del capello”?

«Fare una diagnosi, significa capire nel dettaglio di cosa hanno bisogno i capelli per risultare belli, sani e ben curati», dice Luca Colombo, titolare insieme al padre del Salone Luciano Colombo per Kérastase. Un atelier nel cuore storico di Milano, punto di riferimento per chi cerca competenza professionale e creatività nello stile, ma anche un indirizzo 2.0: un vero e proprio “Salone del futuro” per la cura di sé, con postazioni dotate di digital device attraverso cui scegliere, direttamente davanti allo specchio, acconciature, stili, tagli o semplicemente lavorare e curiosare in Rete!

Non per nulla, il punto di forza del Salone diretto da Luca e Luciano Colombo è proprio l’attenzione al cliente, l’efficienza, l’esperienza e la proposta di trattamenti personalizzati e studiati insieme.

«Soltanto un’attenta analisi può permettere di comprendere se ciò che occorre ai capelli è nutrizione, idratazione, volume o qualcosa di più specifico, come per esempio un trattamento su misura per il cuoio capelluto», spiega Luca Colombo. «Proprio il cuoio capelluto, infatti, è il punto di partenza per una corretta diagnosi: se è perfetto o abbastanza sano e non mostra particolari necessità, anche il capello risulterà tale. Viceversa, se la cute è secca, grassa o ha bisogno di ossigenazione, anche il capello necessiterà di una serie di prodotti».

Ma ogni quanto tempo conviene sottoporsi a una diagnosi? «In realtà, si esegue tutte le volte che si va in Salone», precisa l’hair stylist. «Le condizioni fisiche possono infatti influire sullo stato dei capelli: stress e disordini alimentari, così come i cambiamenti ormonali si riflettono sempre sulla salute della chioma. Ci sono inoltre periodi dell’anno, per esempio i cambi di stagione, in cui è bene affrontare il passaggio da un clima a un altro, ricorrendo all’ausilio di trattamenti specifici per preservare la bellezza e il benessere dei capelli».

Tuttavia, è bene tenere presente che un’auto-diagnosi del capello è impossibile da eseguire… «Bisognerebbe osservare con molta attenzione il cuoio capelluto inclusa la chioma nella sua interezza e omogeneità, cosa impossibile da fare in autonomia!», chiarisce Colombo. «È importante, inoltre, che sia un professionista a farlo perché è l’unico in grado di suggerire il prodotto giusto per ogni necessità specifica. Agire in autonomia potrebbe comportare la scelta di prodotti sbagliati che, nel caso di bisogni specifici, non migliorerebbero la situazione».

Un consiglio per tutte le donne che desiderano il meglio per i propri capelli?

«Andate spesso dal parrucchiere anche solo per sottoporvi a una diagnosi del capello. Non ha costo, in più permette di avere una consulenza personalizzata per l’individuazione di prodotti professionali “su misura” e in grado di contrastare qualunque criticità».