Olio di cocco: ne avrete sicuramente sentito parlare, ma che cos’è, e soprattutto, quali benefici ne possiamo trarre? L’olio di cocco, innanzitutto, si ottiene dalla polpa della noce di cocco ed è un olio vegetale composto principalmente da grassi saturi. Essendo un grasso ha quindi un elevato apporto calorico: più di 850 kcal per 100 grammi! Ma non lasciatevi spaventare da questi numeri, perché come leggerete tra poco le sue proprietà sono anche a livello di dieta.

Questo olio, infatti, sembra essere davvero miracoloso: ha proprietà benefiche per capelli, pelle, abbronzatura e anche per la linea. Scopriamo allora insieme i 7 benefici dell’olio di cocco!

Capelli: massaggiare qualche goccia di quest’olio sul cuoio capelluto può rivelarsi un vero e proprio toccasana per le nostre chiome; è infatti un potente anti-forfora e dona vigore e lucentezza. Basta lasciarlo in posa per qualche ora e poi risciacquare.

Pelle: grazie alla presenza degli acidi grassi, l’olio di cocco nutre in profondità la pelle, ed è quindi l’ideale per rinfrescare e donare idratazione dopo un bagno o dopo l’esposizione al sole.

Viso: avendo proprietà emollienti e protettive è indicato per la pelle del viso secca o tendente ad irritarsi, ma non solo: possiede anche proprietà antibatteriche, per cui può essere usato anche da chi ha la pelle grassa o a tendenza acneica. Inoltre non unge, ma al contrario opacizza.

Denti: può essere usato come sostituto del collutorio poiché combatte i batteri e previene la carie. Inoltre contribuisce a rendere i denti più bianchi e forti.

Anti età: usato come ingrediente in impacchi fai da te, si rivela un ottimo anti-age, rallentando l’invecchiamento delle cellule.

Aiuta a perdere peso. In che modo? Un apporto di olio di cocco di non più di due cucchiaini al giorno è indicato per chi cerca di perdere peso, poiché aumenta il senso di sazietà, accelera il metabolismo grazie agli acidi grassi e trasforma velocemente i nutrienti in energia. Attenzione però a non esagerare, ha comunque un elevato tasso calorico.

Combatte il colesterolo: aumenta la concentrazione nel sangue del colesterolo buono e combatte la produzione di quello cattivo, dimostrandosi un valido alleato contro le malattie cardiovascolari.