Caduta dei capelli, partiamo dai sintomi

Si fa presto a dire ho problemi di caduta dei capelli. Ogni giorno possiamo perderne fino a 100, quantità che rientra nella normalità. Quando allora è il caso di allarmarsi? Per trovare una risposta convincente abbiamo chiesto a Orietta Viziale, Direttore Scientifico di Alès Groupe Italia.

«Il primo segnale da tenere d’occhio per individuare una caduta massiva, definita Telogen Effluvium, è se ci si accorge che i capelli cadono più del solito, magari ritrovando ciocche sul cuscino o nella doccia. Se il problema rientra nei successivi tre mesi si tratta di una situazione temporanea, tipicamente femminile dovuta ad assunzione di farmaci, ad una dieta drastica o ad un post-partum. Se invece il problema è più serio, quindi sono presenti diradamenti più importanti (allargamento della riga centrale che assume un aspetto frastagliato ad albero di Natale, o diradamento nella zona delle tempie) si tratta di alopecia andogenetica che può colpire le donne in menopausa, ma anche in età fertile. In questo caso il consiglio è di utilizzare Phytologist 15 Shampoo Anti-Caduta Globale e le fiale della stessa linea, per l’applicazione topica che agiscono su molti fattori implicati nella caduta tra cui sui pre-adipociti il cui coinvolgimento nella crescita dei capelli è stato messe in evidenza di recente. E l’allarme dovrebbe rientrare nel giro di qualche mese».

«Un intervento risolutivo deve avere come obiettivo il preservare l’ambiente in cui si trovano le cellule staminali, ovvero il follicolo che risiede nel cuoio capelluto, perché è il patrimonio cellulare del capello, garanzia della sua rigenerazione. L’accumulo di radicali liberi causata dall’esposizione al sole, primo responsabile della caduta, dal fumo, ha effetti non immediatamente visibili, ma che si manifestano dopo circa tre mesi. Questo periodo coincide con quello delle castagne, quando si dice per credenza popolare, che cadono i capelli».