Il segreto dei capelli lunghi è la cura. Sei regole top!

Ebbene sì: portare i capelli lunghi è un plus assicurato sul fronte della femminilità. Non per nulla è uno dei look più gettonati di stagione, come mostrano i nuovi trend in passerella! Le lunghezze implicano però cure e attenzioni costanti, molte di più rispetto ai tagli corti, più pratici e veloci da gestire.

Per evitare che i capelli lunghi si indeboliscano, si spezzino e si inaridiscano, che perdano volume e luminosità e che nonostante le lunghezze risultino comunque “poco appealing”, vi sono alcune linee guida generali da osservare. Ci ha aiutato a individuarle l’hair stylist Franco Curletto: “Il capello è una delle materie più resistenti in natura: a patto ovviamente di trattarlo nel modo giusto!”.

IL MIGLIOR PETTINE? LE MANI

I famosi “100 colpi di spazzola” non hanno particolare fondamento ai fini dello splendore dei capelli! «La circolazione sanguigna non è nelle lunghezze, bensì sulla cute, dove per ogni centimetro di pelle esistono 400mila punti nervosi! È quella la parte da stimolare, con lievi massaggi manuali durante il lavaggio o subito dopo, prima di asciugarli».

Per pettinarli, invece, selezionate delle spazzole specifiche in funzione di quello che vi serve: sbrogliare i capelli quando sono bagnati oppure sistemarli quando sono asciutti. Ricordando sempre che, «soprattutto in caso di capelli lunghi mossi o ricci, nulla pettina altrettanto bene come le mani! Alleate perfette anche per togliere l’elettricità statica dai capelli».

PIASTRA E PHON: AMICI-NEMICI

Sono strumenti fondamentali per lo styling, ma è importante usarli con accortezza. «Una delle regole principali per la salvaguardia del capello (a maggior ragione se sono lunghi e sottili) è non esercitare delle asciugature troppo violente con il phon». Inoltre, l’impiego di piastre non adeguate o l’uso eccessivo, rischia di danneggiare la chioma, “bruciando” la struttura capillare.

CURE DI BASE: QUANDO USARE LA MASCHERA

Per capelli lunghi morbidi, nutriti e lucidi come la seta, uno dei trattamenti più indicati è la maschera. Si applica solo sulle punte e sulle lunghezze, evitando le radici. Da usare non necessariamente dopo ogni shampoo, ma a seconda delle necessità: quando i capelli sono particolarmente fini, per esempio, un’applicazione continua della maschera rischierebbe di appesantirli. Via libera al trattamento dopo ogni shampoo, invece, quando i capelli risultano particolarmente fragili.

«Per scegliere il trattamento ideale da applicare sulla chioma è però necessaria una conoscenza generale della struttura e, in particolare, delle necessità del proprio capello: i bisogni possono infatti differenziarsi nell’arco dell’anno. Un’analisi capillare accurata viene in genere compiuta direttamente in Salone, con la consulenza del proprio hair stylist».

IL TAGLIO? BIMESTRALE, CON STILE

Per mantenere un buon taglio e al tempo stesso favorire la rigenerazione, l’ideale è tagliare i capelli ogni 50/60 giorni. Ma non deve trattarsi di una classica spuntatina, perché «in un taglio lungo, lo stile è fondamentale per dare carattere al viso, ed evitare che risulti una lunghezza “piatta”. Compito di un hair stylist è infatti quello di costruire dei volumi, creare delle proporzioni che visivamente rendano le lunghezze perfettamente “su misura” per quel viso e quella personalità»!

COLORAZIONE: EVITA L’EFFETTO OPACO

Nel caso dei capelli lunghi colorati, c’è il rischio che l’uso di prodotti troppo ossidanti rendano opache le lunghezze. «Può succedere, per esempio, quando si fa la tinta a casa e si applica il colore subito su tutta la capigliatura. Diversamente, la tintura professionale eseguita in Salone viene applicata in due momenti diversi: prima sulle radici e successivamente sul resto delle lunghezze, spesso cambiando anche le tecnologie di colorazione, secondo la pratica del matching colour, proprio per mantenere omogeneità nella stesura e nella brillantezza del colore».

CURE EXTRA: POTENZIA LA STRUTTURA DEL CAPELLO

Ci sono situazioni o periodi (capelli molto trattati, dopo una dieta rigida, al rientro dalle vacanze estive) in cui la chioma può apparire piuttosto sottotono e richiedere un intervento ricostituente immediato.

A questo riguardo, i laboratori Kérastase hanno studiato una linea di trattamenti “su misura” per affrontare ogni necessità specifica del capello. La gamma Fusio-Dose prevede un trattamento espresso personalizzato che consiste nella miscelazione di una delle quattro formule di principi concentrati con uno di quattro potenti attivi (si possono ottenere ben 20 composizioni diverse!). Obiettivo: risolvere secchezza oppure opacità, fragilità oppure mancanza di brillantezza, il tutto con un effetto boost istantaneo. Disponibile esclusivamente nei Saloni Kérastase, dove ciascun hair stylist saprà suggerire la combinazione ideale a seconda della problematica, il trattamento Fusio Dose costa 18 euro.