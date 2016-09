Come rinforzare i capelli? Una raccolta di consigli per evitare la caduta, camuffare quel che manca ed avere capelli sani e forti.

Eccoli. Li hai trovati proprio stamattina. Giacevano lì, immobili, sul cuscino bianco. I capelli più lunghi che avevi, quelli che curavi da anni e che mai avresti pensato di perdere. Eppure loro sono lì e non torneranno più.

Hey, su con il morale, è il ciclo della vita! Le cellule muoiono e vengono sostituite, i capelli cadono e vengono rimpiazzati. È tutto ok! Sei preoccupata? Temi di rimanere senza i tuoi adorati capelli? Beh questo è quasi impossibile ma scoprire come rinforzare i capelli non puo’ che esserti utile, pronta?

Come rinforzare i capelli: trucchi per i capelli che cadono: qualche tempo fa ti avevo svelato come rinforzare i capelli dopo le vacanze estive con tantissimi trucchi utili (e low cost!). Oggi ti do tantissimi consigli in vista dell’autunno tra cure miracolose e tagli moda.

Prima di tutto definisci il perchè i tuoi capelli cadono, le cause sono molteplici. Puo’ dipendere dallo stress, da una dieta squilibrata, dal cambio di stagione oppure da una tinta troppo aggressiva (se ti colori i capelli in casa questo tutorial ti puo’ essere utile). Ora che hai definito il problema interno cerca di risolverlo prima di passare all’attacco beauty.

Sei sicura di perderli? E se invece si spezzassero? C’è un enorme differenza e, spesso, i capelli si spezzano (per il 90% funziona proprio così!). Per rendere più forti i tuoi capelli non perderti questi trucchi per rinforzarli, troverai sicuramente il consiglio adatto a te grazie ad un mix di prodotti chimici e consigli della nonna. Qualche consiglio? Se ami i prodotti naturali e vuoi spendere qualcosina in più Lush fa per te, non perderti il trattamento Belli Capelli oppure prova Tangled, uno speciale trattamento all’olio caldo. Budget inferiore? Nessun problema! Sunsilk pensa a noi e ci offre una vasta gamma di prodotti, prova il flacone arancio della collezione Co-creation, ottimo!

Sono rovinati in maniera irreparabile? Devi tagliare, amica! Attenzione però, per il taglio ci sono dei periodi e delle regole da conoscere (che ti svelo qui). Non essere triste, quest’anno i capelli corti e medi vanno alla grande! Non perderti questa gallery di tagli corti e questa gallery di tagli medi.

Non sei soddisfatta? Dai un’occhiata qui e scopri tutte le tendenze capelli per le prossime stagioni (e tantissimi consigli utili!).

Per qualsiasi dubbio o domanda ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea.

Alla prossima!