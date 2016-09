Capelli stressati? Ecco i prodotti giusti per rinforzarli

Il rientro dalle vacanze è sempre un po’ traumatico ma chi soffre maggiormente sono sicuramente i nostri capelli, che nei mesi estivi sono stati messi a dura prova dai raggi solari e dalla salsedine.

Ecco quindi alcuni prodotti giusti per una vera terapia d’urto post vacanze: i nostri capelli stressati meritano il massimo!

Una vera terapia d’urto per capelli secchi e stressati? Semi Di Lino Reconstruction di Alfaparf Milano è tutto ciò che la nostra chioma stressata dai tanti bagni di sole e sala brama. Semi Di Lino Reconstruction ha la missione di ristrutturare profondamente la fibra capillare per renderla forte, elastica e brillante. I prodotti della linea sono ideali per rinnovare in profondità i capelli grazie ad attivi come il midollo di bamboo e cortex repair che lavorano direttamente nella corteccia del capello.

Se volete agire sulla riossigenzaione dei tessuti vi consiglio Biopoint Peeling Dermopurificante, un prodotto innovativo che arriva dalla ricerca Biopoint e si inserisce nella linea Dermocare del brand dedicata alla cura dei capelli. Biopoint Peeling Dermopurificante è un trattamento specifico che pulisce in profondità il cuoio capelluto, eliminando le cellule morte e stimolando l’ossigenazione dei tessuti grazie al suo effetto detossificante.

Ideale da utilizzare anche per rimuovere i residui di lacca o di prodotti styling dai capelli, riequilibrando il naturale stato del cuoio capelluto lascia i capelli più puliti più a lungo. La sua formulazione è priva di Nickel*, Siliconi, SLS, Parabeni e Oli Minerali

Biopoint Peeling Dermopurificante è facile da utilizzare grazie al pratico applicatore in dotazione. Si distribuisce su tutto il cuoio capelluto, si massaggia delicatamente con movimenti circolari e infine si emulsiona con acqua per attivare il potere detergente e di risciacqua per eliminare tutti i residui.

Liberi dalla forfora e dall’eccesso di sebo, i capelli ritrovano il loro naturale equilibrio.

Se invece amate l’approccio naturale non potete perdervi le proposte di Lush: una serie di prodotti pensati per lavorare in sinergia tra di loro. Differenti maschere pre-shampoo, trattamenti all’olio caldo solidi e al balsamo riparatore del cuoio capelluto per ridare ai nostri capelli il giusto splendore. Tra i miei preferiti “Capelli d’angelo” , un trattamento a base di vitamine, proteine e minerali in grado di restituire il giusto nutrimento ai nostri capelli grazie alla presenza di avocado e banana. Molto interessanti anche i trattamenti all’olio caldo che vanno dal “Tangled”, una vera carica di idratazione per i capelli, al “Kinky”, dal potere ristrutturante per i nostri ricci naturali, al “Damaged”, utile per nutrire i capelli secchi, rinforzarli ed illuminarli.

Avete trovato questo articolo interessante? Continuate a seguirmi sul mio blog!

Vi aspetto!

