Caduta dei capelli, trattali come la tua pelle

/ -









Avete mai contato i gesti beauty che fate per curare la pelle e quelli che dedicate ai capelli? Di sicuro le vostre teste hanno buoni motivi per sentirsi trascurate. Una routine fatta di solo shampoo e balsamo non è sufficiente per mantenere cuoio capelluto e capelli sani.

Perché gli stessi fattori che incidono sull’invecchiamento della pelle hanno effetti anche sui capelli. Troppo sole, stress, alimentazione povera di nutrienti, sbalzi ormonali, smog e fumo, si vedono su entrambi. Se sulla pelle si traducono in colorito spento, macchie, perdità di elasticità, secchezza, sui capelli la cura inadeguata può essere causa di caduta.

In una situazione di equilibrio l’80% dei capelli è in fase anagen, di crescita e di attività del follicolo, solo il 20% è in quella telogen, in cui il bulbo polifero muore e il capello cade. Quando c’è un aumento di questa percentuale in fase telogen, è il momento di farsi delle domande. Mi sto occupando dei capelli nel modo giusto? Ecco i 4 gesti di haircare, mutuati dallo skincare, che aiutano ad affrontare il problema.

L’integratore: I diradamenti sono un segnale di sofferenza del cuoio capelluto, sede della parte viva del capello, che ha bisogno di essere trattato come si fa con la pelle. Va nutrito delle sostanze mancanti e protetto dagli attacchi dei radicali liberi che aggravano situazioni endogene. Per una terapia urto, in caso di caduta, aiuta un integratore che ristabilisca il giusto equilibrio della fase anagen, stimolandola con vitamine, minerali, aminoacidi solforati, e preservandola con antiossidanti che combattono lo stress da radicali liberi dei follicoli. Defence KS TricoSAFE 100 di Bionike è formulato proprio per migliorare una dieta povera e ridurre gli effetti dell’ossidazione delle cellule. Contiene precursori del glutatione, un anti-radicali fisiologico potenziato dalla combinazione di estratti di riso nero e fico d’india dalla stessa azione. Ma anche un cocktail di minerali come zinco, rame, selenio e vitamine B2, B6, niacina, biotina che ha un effetto biorivitalizzante per il cuoio capelluto.

La detersione: Il secondo gesto mutuato dalla cura della pelle è la pulizia. Così come metodicamente la eseguiamo per la pelle anche per i capelli bisogna farla in modo efficace. Se si presenta il problema del diradamento, non basta più uno shampoo che agisca sulle lunghezze, è necessario ridurre efficacemente la presenza di sebo che stimola il proliferare di radicali liberi e che contiene un’alta percentuale di ormoni maschili, responsabili della caduta. Ha questa azione specifica Defence KS Anti-Hair Loss Shampoo di Bionike, con pro-vitamina B5, niacina, biotina, estratto di baobab, ricco in aminoacidi, anti-ossidanti e sali minerali.

Lo skin brushing: Come quello cosigliato per prevenire la pelle a buccia d’arancia, il brushing del cuoio capelluto riossigena e riattiva la circolazione sanguigna, aiutando a prolungare la durata della fase anagen. La spazzola può essere usata contestualmente allo shampoo, perché aumentando la produzione di schiuma potenzia l’efficacia della detersione.



Il booster: L’uso di un prodotto topico, da applicare riga per riga, per almeno tre mesi, è il gesto risolutivo in caso di diradamento dei capelli. Così come un siero per la pelle ad alta concentrazione di attivi, Defence KS™Lozione anticaduta contiene due molecole brevettate, il Keto System (ketotravoprost + furfuril palmitato), ingredienti nutrienti che stimolano la microcircolazione cutanea e che aiutano a ridurre lo stress ossidativo. Esiste una versione donna con genisteina che contrasta gli ormoni androgeni a livello dei recettori del follicolo pilifero e una uomo con estratto di serenoa repens, che inibisce l’azione dell’enzima 5alfa reduttasi, responsabile della trasformazione del testosterone in diidrotestosterone, ormone maschile sintetizzato dai follicoli dei capelli.