Capelli post estate: non tagliarli ma rigenerali

La beauty preoccupazione maggiore di una donna al rientro dalle vacanze estive è solo una: cosa faccio per riavere i capelli sani e lucenti? Del resto la salsedine, la brezza marina, il cloro e i raggi del sole non li hanno resi degni di red carpet ma, al contrario, sono agenti che li hanno stressati, spenti e inariditi.

Ma prima di dare una sforbiciata (che ogni tanto non guasta mai) alle lunghezze, ecco gli alleati per rendere la vostra chioma morbida e lucente come prima.

1 – Moderate l’uso di piastre e phon o, se proprio non ne potete fare a meno, usate prodotti termo protettori. Il calore stressa i capelli e contribuisce alla caduta, già fisiologica nel cambio stagione.

2 – Prendentevi cura dei capelli anche attraverso una dieta ad hoc. Mangiate pochi grassi, bevete tanta acqua, consumate frutta e verdura e aiutatevi con qualche integratore.

3 – Fate un salto dal parrucchiere. Non per spuntare ma per regalare alla chioma un trattamento che rigenera i capelli in poche mosse. Il suo nome è Pro Fiber di L’Oréal Professionnel, pensato per tutti i tipi di capelli danneggiati.

Il trattamento si divide in tre fasi: innanzitutto lo specialista provvederà a una diagnosi per riparare la fibra capillare con l’Hairprofiber, lo strumento appositamente concepito per la diagnosi. Poi procederà con il trattamento in salone tenendo conto del grado di danneggiamento della fibra – a livelllo della cuticola (Rectify), cuticola e corteccia danneggiate (Restore), corteccia molto danneggiata (Recostruct) – che consiste in uno shampoo seguito dal layering, ovvero l’applicazione di monodose ciocca dopo ciocca che verrà lasciata in posa per 5 minuti, per finire con risciacquo e trattamento senza risciacquo dedicato. Qui poi toccherà a voi, a casa, con il mantenimento per prolungare i risultati ottenuti.