Teste rasate e seduzione: quanto vanno d’accordo?

La testa rasata tutta nuova dell’attrice Kristen Stewart ha riportato in luce una questione che periodicamente si ripropone: il fascino dei capelli corti. In particolare il rapporto tra femminilità e corto, a maggior ragione se si tratta di cortissimo praticamente rasato. Il tasso seduttivo è direttamente proporzionale ai centimetri dei capelli o è un qualcosa che, a dispetto degli stessi, si impone a prescindere?

A giudicare dalle star che, anche in passato, hanno sfoggiato teste rasate, l’equazione è inversamente proporzionale: basti pensare a Charlize Theron con i capelli a spazzola nel 2015 sul set e fuori dal set di Mad Max: Fury Road o a Anne Hathaway nel 2012 per Les Miserables. O, prima ancora, nel 1992, ricordiamo tutti la bellissima Demi Moore con testa quasi calva in Soldato Jane, anzi addirittura l’attrice si rasava da sola nel film. Invece nel 2006 è toccato a Natalie Portman rinunciare ai capelli per il ruolo di Hevey Hammond in V per Vendetta. Tutti esempi che suffragano la tesi secondo la quale fascino, seduzione e sensualità poco hanno a che fare con la lunghezza della chioma e nemmeno la femminilità passa necessariamente da capelli lunghi e folti. L’androginia come modo di essere, dunque, ma che nasconde una forza che trascende qualunque etichetta. Già negli anni ’80 ricordiamo tutti la cantante Sinead O’Connor più per la sua bellezza focalizzata sulla testa rasata che per la voce o per le sue canzoni. Così come di Grace Jones il giudizio artistico non è mai disgiunto da quello estetico, data la potenza di immagine che quella testa rasata accompagnata a un fisico statuario e a uno sguardo metallico suscitava. Tutti codici maschili, se presi distintamente, ma mixati nella cantante in una maniera così sublime e inesplicabile da risultare il non plus ultra della sensualità.

Oggi il testimone passa soprattutto alle modelle. Perché se è il taglio della Stewart ad avere suscitato più clamore, non può passare inosservato il fatto che sempre più vediamo sfilare in passerella fanciulle dalla testa rasata. Ruth Bell, ad esempio, deve proprio al suo taglio a spazzola il successo, così come Tamy Glauser, Lina Hoss, Kris Gottschalk che, in effetti, si distinguono dalla schiere di colleghe tutte ormai stereotipate. Decisamente fuori dalle righe, poi, Adwoa Aboah, dalla pelle ambrata e con capelli cortissimi e biondo miele, scelta da H&M per una delle sue ultime campagne e da Vogue America per comparire nella cover con le donne più rappresentative del momento. Capelli cortissimi, dunque, come modo per affermare se stesse, quando tagli e colori non bastano più? Probabilmente sì. La testa rasata forse rappresenta l’ultimo baluardo di autoaffermazione, una vera sfida ai codici estetici più tradizionali della femminilità, una sfida tutto sommato, vinta!