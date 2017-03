Si può essere ossessionati dal nuovo lob di Jennifer Lopez?

Ricordate, lei è la celebrity che ha portato la coda di cavallo dalle palestre al red carpet. È la donna dalla pelle che tutte invidiano, che a 47 anni non segue le normali regole del tempo e dell’invecchiamento. È la star dagli zigomi definiti e visibili, anche in un video sfocato postato su Instagram. E non è solo questione di contouring da maestro, qui si tratta di essere capaci di resistere alla forza di gravità. È la proprietaria del derriere più illustre dello showbiz, che Jennifer Lopez dice di non aver mai assicurato per 1 milione di dollari, contrariamente ai gossip.

E adesso, uno scatto postato sul suo profilo instagram e uno su quello dell’hairstylist responsabile del suo makeover diventano la nuova esca per attirare l’attenzione del mondo. Come se un lob fosse il trend più hot del 2017! Beh, quello sfoggiato da lei lo è. Ha dettagli inediti che non erano stati ancora osati ed è subito diventato il tormentone del web.

Per la presentazione stampa del suo ultimo programma su NBC, di cui è produttrice e giudice, World of Dance, una competizione in cui i partecipanti possono vincere 1 milione di dollari grazie ai loro balli, la star si è fatta vedere con taglio medio lungo, long bob, dalle punte texturizzate.

Un’idea da attribuire all’hairstylist Chris Appleton, che dopo aver accorciato la lunghezza fino alle spalle, è intervenuto con un rasoio per lavorare le punte e sfoltirle, rendendole leggere come piume. L’effetto soft e delicato è esaltato da highlights sulle ciocche che alle estremità diventano sempre più chiare. Very cool vibe.