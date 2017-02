Replica il look: 4 acconciature da Oscar

Lo chignon di Jessica Biel, ispirato alle acconciature delle dee egizie e delle geishe, i riccioli afro luxury di Halle Berry, il corto rockabilly di Scarlett Johansson e il wavy lob di Karlie Kloss. Quattro acconciature “rubate” al red carpet degli Oscar che offrono lo spunto per soluzioni da replicare alla lettera o da reinterpretare a seconda della propria personalità e dell’occasione. Con i prodotti di styling giusti, che una linea completa come Styling Couture di Kérastase riesce a fornire. Ecco come realizzarle, step by step.

Lo chignon di Jessica Biel

Pare che Justin Timberlake, in un’intervista pre-Oscar, abbia detto che tutto quello che riguardava sua moglie Jessica Biel quella sera, sfiorava la perfezione. «Per i capelli di Jessica, ho preso ispirazione da varie culture, da geroglifici di una dea egizia alle foto di geishe tradizionali», ha spiegato dal suo profilo Instagram l’hairstylist Adir Abergel, che invece di optare per un classico chignon, ha scelto un look più complicato. Per ricreare il look a casa, dopo avere lavato i capelli Abergel ha applicato un prodotto volumizzante e poi li ha asciugati. Dopodiché ha creato delle onde ampie con un ferro arricciacapelli, ha girato la chioma in una crocchia sulla nuca, l’ha bloccata con delle forcine e ha utilizzato della lacca per fissare il tutto.

Il prodotto consigliato: Laque Couture Couture Styling Kérastase è la lacca con sistema a micro-diffusione, che imposta il capello in totale flessibilità, per un fissaggio duraturo. 24 ore anti-crespo e anti-umidità. Per una capigliatura vivace, vibrante e radiosa.

Il riccio di Halle Berry

Lezione di stile, o meglio di hairstyle: come rendere “luxury” un riccio effetto afro, ovvero con volume maxi. Ce lo ha mostrato Castillo Bataille, hairstyle personale dell’attrice, che ha voluto sfoggiare i suoi riccioli naturali. E pare che la decisione abbia necessitato di due settimane, come spiega Castillo: «Halle sta portando i capelli al naturale, ultimamente e anche per questo red carpet abbiamo voluto creare uno stile che incarnasse il suo mood del momento». L’attrice, da parte sua, ha rivelato a Vogue che la sua acconciatura aveva un significato specifico: «L’abito di Atelier Versace era molto glamour e sexy e mi faceva sentire femminile e “fresh”. Per sottolineare come mi sentivo, ho voluto lasciare i miei capelli al naturale, wild and free». Un riccio all’apparenza semplice, ma che Castillo ha rivelato di avere impiegato due ore a realizzare. Ecco con quali passaggi: dopo aver lavato i capelli con shampoo e conditioner, ha applicato una crema volumizzante pre-brushing e curl definition; dopodiché ha asciugato i capelli al naturale con un phon provvisto di diffusore. Una volta asciutti, ha definito ciocca per ciocca con un ferro arricciacapelli e un prodotto termoprotettore. Come gesto finale, uno spray lucidante.

Il prodotto consigliato: Boucles d’Art Couture Styling Kérastase è l’acqua-mousse che dona una perfetta definizione ed estrema brillantezza al riccio. Per un effetto anti-crespo che dura 24 ore.

Il corto rockabilly di Scarlett Johansson

“Rockabilly chic” lo ha definito l’hair stylist Jenny Cho. Parliamo dal bellissimo corto portato dall’attrice sul tappeto rosso degli Oscar e con un abito piuttosto romantico, quasi a contrasto. Per realizzarlo, la Cho ha applicato un conditioner ammorbidente e uno spray salino pre-brushing. Durante l’asciugatura ha utilizzato una spazzola per realizzare delle morbide onde e un ferro arricciacapelli per dare volume alle ciocche che ha provveduto, infine, a lavorare con una pasta modellante. Per fissare il tutto, un soffio di lacca fissante.

Il prodotto consigliato: Lift Vertige Couture Styling Kérastase è il gel che dona volume e che crea stacco in radice del capello in totale leggerezza.

Il wavy lob di Karlie Kloss

Un lob pettinato a onde. Questa l’acconciatura sfoggiata dalla modella agli Oscar, elegante ma insieme easy, realizzata dall’hairstylist Giannandrea Marongiu. Come l’ha realizzata? Partendo da una base fissante post-lavaggio e uno spray protettivo dal calore. Dopodiché Marongiu spiega di avere tracciato una riga laterale profonda, quasi sulla tempia e di avere suddiviso i capelli in quattro ampie sezioni. Ciascuna è stata lavorata con una styler, che è stata fatta ruotare lungo la ciocca, dalla punta alle radici. Una volta ottenuta l’ondulazione, passare una spazzola e spruzzare con della lacca per fissare il tutto ma senza appesantire.

Il prodotto consigliato: Spray à Porter Couture Styling Kérastase è lo spray effetto destrutturato che permette di realizzare acconciature effetto spiaggia, senza l’effetto appiccicoso di altre formule dedicate al beach look. Rende lo stile ondulato più sofisticato con la creazione di movimenti morbidi e soffici al tatto.