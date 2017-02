Oscar 2017: tutti i raccolti e gli accessori per capelli

Bellissime le onde della vincitrice Emma Stone e il look vecchia Hollywod di Emma Roberts, un classico della notte degli Oscar, dove le star preferiscono la sobrietà. Ma in fatto di beauty look quest’anno vincono i raccolti e soprattutto gli accessori per capelli. Cerchietti gioielli che hanno dato un vero e proprio twist.

A sfoggiarli sono state star meno scontate, come Janelle Monáe, nel cast di Moonlight, che ha indossato una fascia dorata con dettagli di diamanti sul suo pixie cut. E ancora, la tiara di Salma Hayek e quella di Ruth Negga, candidata per Loving, rosso en pendant con il rossetto, e l’elastico maxi size di Olivia Culpo su una coda liscissima con ciuffo separato sulla fronte firmato ghd.

Poi hanno regnato i raccolti, bassi e morbidi come quello di Jessica Biel (la nostra preferita!), Nicole Kidman e Chrissy Teigen. E l’half bun rivisitato di Dakota Johnson che se inizialmente di fronte ci ha un po’ deluse, ci ha fatto cambiare idea quando abbiamo visto l’intreccio ricamato dietro. Tutti i look nella gallery, a voi i voti!