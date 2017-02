Toni Garrn: bellezza green

Bionda, occhi di ghiaccio e pelle eterea. Quando pensi a un classico viso da modella, non puoi non pensare a Toni Garrn tra le più belle. Tedesca di Amburgo, 24 anni e da 14 fa questo mestiere, ex fidanzata di Leonardo DiCaprio (è bionda guarda caso!), angelo di Victoria’s Secret e testimonial della nuova linea Aurea Botanica di Kérastase, prodotti realizzati con il 98 per cento di ingredienti naturali tra cui olio di cocco e olio di argan. Il lusso si coniuga con la forza della natura e a una attitudine ecosostenibile, come quella che contraddistingue Toni Garrn, con un unico obiettivo: wellbeing. Che poi è quello che desideriamo tutti: stare bene, essere in armonia con noi stessi, abbracciare uno stile di vita sano. Come riuscirci? Qualche tip ce lo dà Toni che, sempre su e giù da un aereo e soggetta a sbalzi di umore da jet lag, ha iniziato ad apprezzare lo yoga, si allena a ritmo di musica per ritrovare l’energia e a tavola è severa con se stessa, il giusto. I pancake alla mattina sì, ma sugar-free.

Cosa fai per mantenere uno stile di vita sano?

«Seguo un lifestyle healthy da quando ho iniziato a fare la modella 14 anni fa, quindi posso dire di essere cresciuta così. Alleanarmi, cucinare, mangiare bene… fa tutto parte del mio lavoro e ne ho bisogno per essere sempre al massimo. Faccio attività fisica costantemente, per me è una vera necessità. Questo lavoro mi ha trasformato positivamente nella persona che sono oggi».

Le abitudini che ti aiutano a sentirti bene?

«La meditazione e lo yoga sono molto importanti anche se fino a quattro o cinque anni fa li trovavo molto noiosi. Adesso, invece, più vado avanti più ne vedo i benefici. Bisogna praticare yoga per un po’ per imparare ad amarlo».

Sei severa con te stessa nel tuo approccio di vita healthy?

«Sgarro parecchio perché sono sempre in viaggio. Diciamo che so quali sono le regole che dovrei seguire e ne metto in pratica circa il 60 per cento. Credo che il cioccolato renda felici e amo sedermi a bere un bicchiere di vino. Insomma, so quello che fa bene, ma non sono assolutamente un’estremista. Anche con i latticini, sgarro con il gelato, a volte non mi alleno per diversi giorni di fila, ma mai una settimana intera. Direi che sono abbastanza rigida, seza esagerare però. Del resto amo troppo godermi la vita».

Un consiglio per sentirsi sempre in forma?

«Allenarsi. Credo che l’attività fisica faccia dormire meglio, sentire meglio e mangiare meglio. Certo, si è più affamati dopo aver fatto sport. A me, però, stimola la voglia di mangiare qulcosa di sano piuttosto che cibi fritti. Penso davvero che l’allenamento debba essere la prima cosa per chiunque».

Qual è il piatto sano che cucini più volentieri?

«Sono sempre in viaggio, quindi dire che cucinare è una parola grossa! Mi definisco una breakfast lover. Adoro preparare french toast e pancake vegani, senza zucchero e glutine. Adoro anche gli smoothy e le insalatone in cui metto qualsiasi tipo di verdura e aggiungo una o due banane per migliorare il gusto. Poi mi piace cuocere al forno, ovviamente provo a fare sempre ricette healthy come dei biscotti composti solo da avena, noci, banana e salsa di mela».

Nell’insalata metti…?

«Di tutto. Spinaci, cavolo, mi piacciono i gamberetti, il tonno, i pinoli, le mandorle. Poi tonnellate di pomodori, cetrioli, carote, olive. Compresi i crostini».

Passiamo alla beauty routine… Come curi i tuoi capelli?

«Credo di fare meno rispetto a molte altre persone. Lavo i capelli quando mi alleno, ma se ho la piega fatta per lavoro la tengo per qualche giorno. La mia chioma è un po’ secca, quindi applico l’olio, adoro quello di cocco, soprattutto sulle punte. Oltre a questo sono super semplice, non ho mai fatto colorazioni o schiariture. Mi baso sugli effetti del sole e ho dei riflessi più scuri d’inverno e sfumature anche quasi bianche d’estate».

Quando ti senti più bella?

«Adoro tornare a casa dopo aver passato tutta la giornata fuori per lavoro, rimuovere il trucco e rilassarmi. Sono una persona molto attiva, quindi più ho prodotto durante il giorno, più mi sento soddisfatta e felice».

Che rapporto hai con skincare e make-up?

«È simile alla mia routine dei capelli: sono piuttosto basic. Ed è più importante togliere e lasciare respirare la pelle che mettere quantità di prodotti sul viso. Alla mattina applico la crema, mentre la parola trucco fa rima con labbra al naturale, piegaciglia e mascara. Sì, sono ossessionata dal mascara».