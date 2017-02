Due nuove super top per L’Oréal Professionnel

Hailey Baldwin e Taylor Hill sono le due nuove ambasciatrici internazionali di L’Orèal Professionnel. Bellissime e famosissime, entrambe interpreteranno i più importanti lanci del brand nel 2017.

Hailey Baldwin è la nipote di Kim Basinger e Alec Baldwin, icona di Instagram, vanta oltre 9 milioni di followers. Appena 20 enne, è oggi uno dei nomi più in voga del fashion system. Top model molto ricercata, è stata protagonista di alcune copertine fra le testate internazionali più rinomate.

Hailey sarà la musa degli It Looks P/E e A/I by Vanessa Bruno per L’Oréal Professionnel. La partnership con la stilista francese che ha “disegnato” per INOA, insieme ai coloristi della marca, 24 nuove nuance ispirate alla natura. «È incredibile come un nuovo colore di capelli possa cambiarti in meglio», afferma Hailey Baldwin, che ama giocare con il suo look e in particolare con i suoi capelli che considera un vero accessorio moda, tanto da scegliere per la scorsa edizione del festival di Coachella, di sfoggiare un hairlook grey, scegliendo poi un rosa e tornando infine al suo famoso biondo. «Il colore dei capelli ha il potere di cambiarti lo stato d’animo. Con il colore professionale INOA by Vanessa Bruno mi sento un’altra Haley», aggiunge la top che sarà anche il nuovo volto per di PRO FIBER , la riparazione a lunga durata disponibile nei saloni L’Oréal Professionnel.

Taylor Hill, invece, è la più popolare tra gli Angels di Victoria’s Secret. Ha 19 anni appena, la giovane americana, seguita da quasi 7 milioni di followers su Instagram, ha lavorato per brand conosciutissimi come Forever 21 e H&M. Protagonista sulle passerelle di brand prestigiosi come Elie Saab, Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.

«Sono molto onorata ed orgogliosa di essere ambasciatrice di L’Oréal Professionnel. I capelli sono importantissimi per il mio lavoro e quindi ho bisogno prendermene sempre cura e di affidarli a mani esperte. Con L’Oréal Professionnel saranno sempre bellissimi, splendenti e curati come appena uscita dal salone!», afferma.

Taylor sarà il viso del grande rilancio di Série Expert la linea di hair care emblematica di L’Oréal Professionnel e dei nuovi Powermix della linea. Per il colore professionale sarà il volto di Majirel Color Correction, il servizio colore che consente di illuminare, scolpire e correggere i riflessi dei capelli.