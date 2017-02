Tutti i biondi di Sanremo

Parafrasando un film in uscita questi giorni al cinema, si potrebbe parlare di 50 sfumature di biondo sul palco del Festival di Sanremo. In realtà sono parecchie meno, ma è vero anche che siamo solo alla seconda serata… Potremmo aspettarci altre sorprese. Nel frattempo, soffermiamoci su quelli che hanno già “sfilato”, a iniziare dal più accattivante e trendy, quel golden rose della cantante Elodie che, accompagnato a un taglio corto alla maschietta, ne fa uno degli hair look più incisivi di questa edizione. Insieme a quello di Maria De Filippi, un classico oramai, sua cifra di stile, tendente al cenere e ravvivato dal pixie bob sfilato sulle punte.

Decisamente interessanti gli effetti degradè dei biondi di Sveva Alviti, presto Dalida in una fiction, e della cantante veneta Chiara, un biondo che vira verso tonalità copper quest’ultima, più luminoso per l’attrice. Sfumature miele, invece, per Diletta Leotta, bellissima malgrado le inutili polemiche e con un’acconciatura in linea con l’abito importante, effetto Barbie, d’accordo, ma sicuramente d’impatto. Infine, le componenti della band Clean Bandits, inglesi e con una punta di blonde tendente al freddo, a quelle nuance ice che per una delle due sfociano in un quasi verde.

Biondi tutti diversi, dunque, perfetti per prendere spunto e che vi invitiamo a guardare nella gallery. Ma… se biondo deve essere, che almeno sia realizzato rispettando il capello: I servizi di schiaritura possono infatti sensibilizzare la struttura capillare e agire negativamente sui cosiddetti “ponti di solfuro” che contribuiscono al mantenimento della coesione della struttura della chioma. Il servizio Smartbond di L’Oréal Professionnel aiuta proprio a preservare questi legami e dunque la fibra capillare, a rinforzarla e a curarla durante i servizi tecnici di decolorazione e di colorazione. Smartbond si compone di 3 step, i primi 2 specifici per il salone e il 3° per l’utilizzo a casa.