Frangia, 20 star da copiare nel 2017

Frangia sì, ma come? Dopo le icone del passato, da Brigitte Bardot a Jane Birkin a Audrey Hepburn, anche oggi le star continuano a essere i punti di riferimento per chi vuole cambiare look.

La frangia sta bene con tutte le lunghezze di capelli e qualsiasi texture, tant’è vero che ultimamente impazza tra le ricce, che la portano con il bob.

La più gettonata si chiama gringe, dalla fusione di fringe (frangia) e grown out (lasciata crescere). Si tratta di una frangia che sembra quasi un ciuffo, da portare aperta sulla fronte e leggermente spettinata come quella di Alexa Chung.

Una cosa è certa: la frangia ringiovanisce e dà freschezza al viso. L’importante è che sia leggera e fluttuante. Alessandra Ambrosio insegna, da quando ha cambiato look sembra ancora più ragazzina.

Frangia e viso tondo vanno d’accordo, l’importante è tagliarla dritta, sopra le sopracciglia e senza scalatura ai lati, alla Jane Birkin per intenderci. Un’eccessiva scalatura dove iniziano le lunghezze, infatti, rischierebbe di mettere in risalto la rotondità dei linamenti invece di aprire il viso.

Altra tendenza evergreen è la frangia dentelé, cifra stilistica di BB e oggi di Zooey Deschanel, una frangia corta e leggera, che quando cresce può essere trasformata in ciuffo senza fare troppa fatica.

Per lo styling, con l’effetto messy proposto anche sulle passerelle della Primavera – estate 2017 non sbagliate. Nella gallery i look delle star da copiare.