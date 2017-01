Hair color: it’s Blorange time!

Ci eravamo appena abituati al Tiger Eye come hair color must have del 2017 e già la rete ci costringe a cambiare idea. Sì perché il nuovo diktat impone il “Blorange” come colore di capelli da sfoggiare, quello che, in un’ipotetica classifica up and down per intenderci, risulta decisamente up. Si tratta di una tonalità che, come suggerisce il nome stesso, è il mix di due tonalità: biondo (blonde) e arancione (orange) e lo si può considerare una sorta di evoluzione di quel rosa dorè tanto amato lo scorso anno, sempre con base bleached blonde ma virante al pesca più che al pink. L’effetto risulta del tutto naturale, a dispetto di quel che si potrebbe credere.

Lo si era già visto sula testa di Georgia May Jagger qualche mese fa, ma la consacrazione definitiva la si è avuta in questi giorni sulla passerella di Dolce & Gabbana, sfoggiata dalla it girl e influencer Pyper America, che ci ha abituati a cambi di colore di capelli e anche questa volta è riuscita a dare un twist tutto particolare a un colore non proprio nuovissimo, creato lo scorso agosto dall’hair styilist Alex Brownsell del salone Bleache di Londra proprio per la Jagger.

A cosa è dovuto tanto successo? Forse al fatto che si tratta di un colore suscettibile di alcune varianti e facilmente personalizzabile, magari in chiave degradé se si ha una chioma abbastanza lunga o balayage giocando con i chiaroscuri. Certo, per eseguire un perfetto blorange i capelli vanno schiariti e portati verso il bleached, quindi possono risentirne dal punto di vista della salute, ma per sfoggiare l’hot trend colour di stagione, un piccolo sacrificio si può anche fare. Un’unica raccomandazione: un colore del genere è perfetto per carnagioni chiare, se avete tratti e colori mediterranei, vi resta sempre il tiger eye!