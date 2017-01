Selena e Kylie, lob a confronto

Leggermente wavy, tocca appena le spalle e castano scuro il primo, leggermente più corto, liscio e biondo platino il secondo. Parliamo dei due lob più hot del momento, sfoggiati questa settimana da Selena Gomez e Kylie Jenner.

La prima, in realtà, ha fatto parlare di sé, questa settimana, non solo per i suoi capelli, ma per il suo strepitoso lato B immortalato su Instagram e per la sua (presunta) love story con il rapper The Weekend, ex di Bella Hadid per che per questo motivo pare l’abbia eliminata dai suoi contatti Instagram (è la mania del momento, dopo Rihanna e che ha “cancellato” JLo, adesso ci mancava la Hadid). Comunque, il suo nuovo lob pare sia già imitatissimo a pochi giorni dal taglio, anche se solo leggermente più corto rispetto a quello che oltrepassava le spalle di qualche mese fa, portato con ciuffi in stile Farrah Fawcett anni ‘70. La foto della Gomez in effetti è molto interessante, postata dal’hair stylist autirce del taglio, Marissa Marino e dal make up artist Hung Vanngo.

Per quanto riguarda la Jenner… è un fake, ovvero una parrucca, una di quelle che ama sfoggiare create da Tokyo Stylez. Ma resta comunque un lob che, dopo il grande successo nel 2016, in versione ob-shag e wavy, pare voglia dominare anche le acconciature di questo 2017. Sarà così? Non ci resta che attendere! Voi, nel frattempo, quale preferite?