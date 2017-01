Shatush capelli corti

Quante di voi saprebbero definire esattamente lo shatush? Si tratta di un metodo di decolorazione, applicabile sulle lunghezze in maniera irregolare (ben distante dalle radici), che permette di schiarire i propri capelli di qualche tono, in modo del tutto personalizzabile.

Se i capelli vengono schiariti leggermente si ottiene un effetto naturale, come fossero ‘baciati’ dal sole; se, invece, si desidera una decolorazione più estrema, si otterrà un vero e proprio effetto bicolor. Una cosa è certa: questo metodo di applicazione non pone mai il problema della ricrescita!

Ma è adatto ai capelli corti? Beh, come già detto si applica sulle lunghezze, quindi sicuramente non è adatto a chi ha tagli quasi maschili. Può essere invece perfetto per chi porta un bob, un caschetto, o anche tagli undercut e sidecut. Se avete un pixie cut, ovviamente, lo shatush non potrà essere distribuito con successo in modo uniforme, ma potrete sempre schiarirvi il ciuffo (che, ovviamente, deve essere un po’ più lungo).

E i tagli corti e ricci/mossi? Si può fare! Celebrities come Kate Mara e Miley Cyrus hanno sfoggiato shatush su capelli mossi che arrivavano a malapena sopra le spalle. Non parliamo poi della nostra Violante Placido che ha portato, con estrema eleganza e raffinatezza, uno shatush su un taglio mosso e lungo appena fino al mento. Ancora, al fascino degli shatush su capelli medio/corti hanno ceduto, tra le altre, Olivia Wilde, Alexa Chung, Drew Barrymore, Beyoncé e Vanessa Hudgens e tutte con ottimi risultati.

Il segreto è trovare la proporzione taglio/shatush adatta al vostro viso e al vostro mood. E ve ne innamorerete!