Raccolti morbidi per le feste

Party look, effortless chic. Il raccolto per le feste punta su una morbidezza che non è disordine, ma uno stile volutamente messy, perfetto per ogni occasione, dalla più formale alla più familiare. Code e trecce non tiratissime, ma morbide, spesso leggermente volumizzate alle radici e mosse, di un mosso che esprime naturalezza. Chignon che sono intrecci fintamente casuali, con finish ruvidi e opachi e spettinati ad arte. Top knot che lasciano libere alcune ciocche e knot che si posizionano sulla nuca o su una spalla.

Ma anche semi-raccolti, perfetti per chi desidera un compromesso tra lungo e raccolto, da puntare sulla testa o da racchiudere sulla nuca magari con una treccina di capelli, come fa Olivia Palermo. Perché non osare anche un accessorio prezioso su un bob raccolto sulla nuca con ciocche che accarezzano le tempie? Il perfetto incontro tra uno stile very chic e un messy controllato. Che riguarda un po’ tutte le acconciature proposte e tra le quali certo non farete fatica a individuare la vostra (o le vostre) per le feste.