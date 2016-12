Capelli: le star che ci hanno dato un taglio, nel 2016

Dacci un taglio! Il modo migliore per darsi un twist dicono, sia quello di cominciare dai capelli. Tagliarseli significa darsi un nuovo aspetto e quale periodo migliore del nuovo anno per cominciare in bellezza? Magari copiando i look di alcune star che invece durante l’anno hanno deciso di cambiare hair look, passando da un taglio lungo a uno più corto, a volte tagliando di netto, a volte di poco, altre aggiustando e altre ancora allungando. Tra queste ultime, Jennifer Lopez e Rosie Huntington Whiteley, che sono passate dal lungo al long bob e poi di nuovo al lungo, che per JLo diventa lunghissimo, XXL e extra-straight.

A guardare le star tutte insieme, salta subito all’occhio che il taglio che tutte, almeno una volta hanno sperimentato è il bob, soprattutto in versione long e wavy. Quello che ha suscitato più buzz in rete è stato il caschetto long di Victoria Beckham, che dopo anni di lungo sostenuto da extension ha deciso di darci un taglio e di immortalare il momento su instagram, ovvio!

C’è poi l’attrice Michelle Williams, il cui pixie cut di qualche anno fa, color platino, è diventato ormai iconico, che dopo essere passata a un bob con leggerissima frangetta è tornata all’amato short cut. Al contrario, Miley Cyrus ha invece lasciato crescere, anche se di poco, la chioma. Long bob, dicevamo, amatissimo, anche da Cara Delevingne, che lo ha di recente sfoggiato e in un bel colore biondo cenere degradé. La frangia, invece, è stata poco adottata, lo hanno fatto di recente Jessica Biel e Amber Le Bon.

Vi abbiamo convinte? Se non ancora, allora non potete non prendere spunto dagli it-look proposti da L’Oréal Professionnel, ormai divenuti un appuntamento fisso e che dettano i trend di stagione. Quest’anno proposti come onde in stile angeli di Victoria’s, onde glunge, frangia scomposta. Non vi resta che scegliere e provare il look che fa per voi…

