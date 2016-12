Capelli: i cambi di colore delle star nel 2016

Mancano pochi giorni alla fine del 2016 e… è tempo di bilanci! Da dove cominciare? Dall’inizio, ovvero dalla testa. Magari quella delle star, per scoprire come hanno cambiato colore di capelli in questo anno, in attesa di capire quali saranno i trend colors del 2017 e trarre qualche spunto.

Tra le più “indecise” (o sarebbe meglio dire coraggiose), sicuramente al primo posto Kylie Jenner, che in effetti una certa confusione quest’anno l’ha mostrata, passando dal biondo uniforme e miele al cenere, da shatush al castano fino al castano scuro praticamente nero. A un certo punto si è smesso di intercettare il colore di capelli della Jenner, comporta troppa fatica e dispendio di tempo, tanto più che non detta alcuna tendenza.

Come invece ha fatto Taylor Swift, passata da un castano miele a un biondo bleached con wavy bob. Colore very trendy adottato anche da Kristen Stewart che, al pari della Jenner, ha cambiato spesso colore, ma con più coerenza e con risultati sempre nuovi e sorprendenti. Compresa la vistosa ricrescita, nel suo caso certamente voluta e lanciata come tendenza. Comunque, anche la Stewart prima di assestarsi sul biondo platino, è passata dal castano originario al biondo miele fino al bleached. E stesso discorso per Jennifer Lawrence, anche lei con un biondo frost su bob.

L’altro grandissimo trend color di stagione è stato il rosa, che tra le sue affezionate annovera certamente Amber Le Bon, passata da un timido pesca chiarissimo a un rosa, passando poi a uno sfacciato fucsia fino a un rosa serenity, tendenza 2016. Cambio radicale per Emma Stone, che dal rosso è passata al castano scurissimo per approdare al castano ramato, Lily Collins, che da scura è diventata più chiara, passando anche da un amaranto niente male e Cara Delevingne, che oltre ad avere adottato un long bob di tendenza, ha portato il suo iconico biondo miele verso toni più cenere, con punte più polverose, tendenti al grigio.

Insomma, gli esempi da replicare non mancano e nell’agenda dei buoni propositi 2017 al primo posto potreste inserire la voce: “Cambio colore capelli”. E potreste farlo in tutta sicurezza perché le nuove colorazioni a questo puntano: alla salute e alla sicurezza del capello. A cominciare da piccoli brand color di nicchia che, al pari della profumeria, garantiscono una qualità di prim’ordine, frutto di approfondite ricerche sul capello, brand che non mostrano il proprio nome altisonante sulle vetrine del parrucchiere ma che, a sorpresa, mostrano una diffusione capillare, tutta da scoprire da parte del grande pubblico e nota agli addetti ai lavori. Tra questi certamente Goldwell, l’hair brand con un intero portfolio di prodotti garantiti come strumenti innovativi per una maggiore facilità d’uso. “Condividiamo la tua passione di avere capelli bellissimi.

Crediamo che solo assieme possiamo raggiungere nuovi traguardi ed ottenere l’eccellenza creativa, la massima soddisfazione del cliente e il successo del salone”, si legge sul sito ufficiale. Tra i must have certamente il servizio colore da effettuare in salone, o meglio un sistema olistico del colore che offre possibilità illimitate. Dal colore permanente altamente performante ai tonalizzanti delicati non manca nulla per risultati colore belli e facili da ottenere. Bondpro+ garantisce capelli più forti e più sani dopo un servizio colore o schiarente, Topchic tiene fede alla mission di una bellezza che si distingue e fornisce un colore intelligente per una bellezza che si distingue, un sistema di colorazione iconico e davvero intelligente. Colorance è il primo prodotto demi-permanente con tecnologia IntraLipid che ripara il capello, rendendolo più bello e lucente, mentre Nectaya è il colore senza ammoniaca e senza odori sgradevoli che arricchisce i capelli nutrendoli e creando così le basi migliori per una bella colorazione, senza compromettere la performance. Infine c’è Elumen, il colore senza ossidanti dalle elevate prestazioni.

