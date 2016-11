Chi è il vero Morticia Alvaro Soler o Manuel Agnelli?

Per la prima volta in una puntata di X Factor, quella del 17 novembre, è emersa la verità su Alvaro Soler e l’ha detta Mara Maionchi. Nella fase dei commenti di Xstrafactor la produttrice discografica ha sottolineato che a un certo punto del programma «anche Morticia si è svegliata».

Nell’immediato non si è capito a chi si riferisse la sagace esperta di musica, ma dopo aver ripetuto la battuta più di una volta, è diventato palese che il morto in questione era Alvaro Soler e non Manuel Agnelli, nonostante il look. Per la serata il «maestro che fa battute da Bar dello Sport», come Mara ha definito Manuel, si era già conquistato il titolo di Gioconda e di Dama con l’Ermellino di Leonardo Da Vinci, grazie ai fotomontaggi apparsi sullo sfondo mentre il concorrente Andrea Biagioni si esibiva sul palco con la canzone “Monna Lisa” di Ivan Graziani.

Ancora una volta l’aplomb del cantante degli Afterhours ha decretato che il vero re dell’edizione n. 10 di X Factor è propio lui, l’unico giudice con cognizione di causa, esperto di musica e capace di conquistare il pubblico con i suoi commenti azzeccati (e qualche lacrimuccia).

E Alvaro Soler? È davvero il giudice pacco di cui ha scritto Il Fatto Quotidiano? Mara Maionchi conferma, soprannominandolo Morticia. Perché il cantante di Sofia con la sua mono-espressione, i commenti banali e dello spessore di un foglio di carta, il look da belloccio che piace alle donne e fa innervosire gli uomini che seguono il programma, con la sua onnipresenza sui social (è sempre tra i piedi), con le sue sviste musicali (ha fatto eliminare i migliori, i Soul System, per costringere a ripescarli), con le sue due filastrocche da asilo tormentoni dell’estate che avrebbero reso famoso chiunque le avesse cantate, con i suoi tentativi disperati di fare il cerebrale per essere all’altezza di Manuel Agnelli (se è spilungone è solo merito del ciuffo, senza sarebbe 1,60 cm), con la sua incapacità di emozionarsi come fa Manuel (le lacrime di Alvaro? da lui è come cavar sangue da una rapa)…è decisamente l’ingegnere impalato che non sa ballare né suonare la chitarra e che ha avuto la botta di fortuna di poter metter in atto un piano b improvvisato.

Però quel viso pulito da bravo ragazzo e la freschezza dei suoi 25 anni ci fanno impazzire. Che bello Alvaro Soler!