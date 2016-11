Le mamme del Capodanno 2017

Il pancione è sempre tra i gossip preferiti quando si tratta di celebrities, ma per chi dovrà partorire nel 2017 non si prospettano giorni facili. Tra abbuffate natalizie e feste di Capodanno con tanto di brindisi e tacchi a spillo, riusciranno le nostre eroine a dare il benvenuto al 2017 in piena forma fisica e mentale? Speriamo proprio di sì, visto che molte delle star in dolce attesa dovrebbero diventare mamme in gennaio, tra queste anche Beatrice Borromeo, l’ultima a dare l’annuncio.

Chi ci preoccupa di più è la late bloomer Janet Jackson che a 50 anni è riuscita finalmente a rimanere incinta per la prima volta. Le sue forme potrebbero risentirne irreversibilmente. Ma lei sembra non curarsene, al contrario di Kim Kardashian West che, in mood per il terzo, si vocifera che considererebbe una maternità surrogata per il 2017, affittando il pancione di un’altra per non rovinare la sua silhouette.

A tutte le future mamme auguriamo di godersi al massimo la festive season e di non preoccuparsi di aggiungere qualche chilo da panettone a quelli del bambino.