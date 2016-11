Capelli, i colpi di testa delle star

Al pari del taglio cambiare colore di capelli è una decisione che fa sentire diverse. E che spesso si prende proprio per cominciare a sentirsi tali, nella convinzione che il cambiamento possa partire dalla parte più esterna della testa e arrivare così a quella più profonda.

Anche perché per tornare indietro, almeno sul colore, non è mai troppo tardi: lo dimostrano star come Demi Lovato e Kylie Jenner, bionde e more a intermittenza. Ma anche Kristen Stewart, ultima celeb ad aver cambiato drasticamente hairstyle passando dal biondo platino al castano cioccolato, suo colore naturale (guarda i dieci cambiamenti di colore più belli del 2016 nella gallery).























Tra le italiane invece, l’influencer Chiara Biasi è quella che nell’ultimo periodo ha giocato di più con il suo castano, facendosi delle ciocche prima rosa fucsia (come aveva sul red carpet dell’AmfAR) poi verde acqua. Ma soprtattutto senza preoccuparsi di rovinare i capelli: affidandosi alle mani della colorista certificata L’Oréal Professionnel Grazia Cassanelli, Chiara Biasi ha provato entrambi i colori utilizzando Smartbond.

Il nuovo trattamento professionale di L’Oréal Professionnel (in tre fasi due delle quali ad uso esclusivo del parrucchiere) si aggiunge a colorazioni e decolorazioni per preservare e rinforzare la coeseione della fibra capillare, limitando lo stress ossidativo causato dai servizi di schiaritura. Obiettivo finale: regalare la possibilità di cambiare colore a cuor leggero, senza temere per la salute dei propri capelli.