È ora di scurire lo shatush

Dakota Johnson e Anne Hathaway l’hanno già fatto. Con l’autunno, oltre al make-up e al cambio di guardaroba, è tempo di cambiare anche il colore dei capelli. Se sole, mare e abbronzatura fanno rima con chiome decolorate e beach waves, ottobre e novembre si addicono di più a castani moncromatici e pieghe più strutturate.

Anche perché, diciamolo, durante l’estate è facile camuffare le punte chiare (e un po’ secche) di shatush e ombré hair, d’inverno, invece, fanno un po’cheap.

Per coprire gli highlights basta anche una colorazione tono su tono per evitare cambiamenti radicali a cui dopo mesi, magari, non siete più abituate. Con i lavaggi la tinta scaricherà e voi vi ritroverete una nuance di castano sempre più naturale e con le schiariture riequilibrate. Più belle di quando le avete fatte prima dell’estate.

Se come la modella Coco Rocha preferite il biondo, allora trasformate le sfumature caramello in un biondo netto. Sì all’ice blonde per chi ha carnagione chiara e occhi grigi o azzurri.