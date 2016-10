Capelli fini? Ecco le acconciature da copiare delle celeb

/ -

































Ci risiamo. I capelli sottili affliggono più della metà delle donne. Anche se tagliati scalati per aumentarne il volume, dopo poche ore dalla piega, si afflosciano e si appiattiscono.

Soprattutto in autunno e inverno, quando – tra l’altro – iniziano prima a cadere, e poi a diventare ancora più molli a causa del freddo.

Sì, fateci caso, anche i capelli mal sopportano le basse temperature: perdono consistenza e si afflosciano…

Come fare quindi per dare volume e tono ai capelli fini?

Innanzitutto, fate attenzione alle fonti di calore: se sono molto sottili evitate piastre, ferro e altri strumenti, lasciandoli al naturale. Se proprio non potete farne a meno, ricordatevi di proteggerli sempre con appositi prodotti ‘schermanti’ da applicare prima dello styling.

Utilizzate uno shampoo specifico che non li appesantisca, ma che anzi li renda leggeri.

Puntate su tagli medi, che potete mettere in piega in mille modi: potete raccoglierli o dare volume con una mousse fissante.

Poi, copiate le acconciature delle celeb!

Concedetevi, ogni stagione, un trattamento ad hoc in salone, specifico per capelli danneggiati. Come il trattamento Pro Fiber di L’Oréal Professionnel: in tre fasi, prevede una diagnosi di valutazione per individuare lo ‘stato’ del capello, un intervento specifico per riparare la fibra del capello danneggiata internamente.