26 idee da star per capelli mossi

La peggiore sensazione che danno i capelli ondulati è che sembrano eternamente indecisi. Non sono né lisci, né ricci. Ma questo non li rende eclettici. Hanno poco volume per poterli lasciare sciolti senza sembrare Cenerentole prima della trasformazione. Troppo mossi per poter sposare lo stile spaghetti Tokio. Le radici non si appiattiscono mai abbastanza per avere l’aplomb richiesto.

L’unico modo per vivere felici e contente con i capelli wavy è lasciarli liberi di prendere la loro strada, senza provare a gestirli. Sia che siano raccolti, che intrecciati, che sciolti non bisogna chiedere loro più di quanto possono dare. If you love somebody set them free.