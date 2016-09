I capelli nero e fucsia di Chiara Biasi

/ -































L’avevamo vista, l’ultima volta e ufficialmente al Festival del Cinema di Venezia con un abito-sottoveste nero, scollatissimo e con chioma… altrettanto nera. Ancor prima ne avevamo registrato la presenza sugli spalti degli stadi durante gli ultimi europei di calcio, a tifare per la Nazionale italiana e per il compagno calciatore, Simone Zaza (sì, proprio colui che…). L’abbiamo ammirata oggi sul suo profilo Instagram (@chiarabiasi) e su quello di L’Oréal Professionnel (@lorealproit) con un colore di capelli tutto nuovo: un fucsia grintoso, freddo, che si armonizza splendidamente con la sua chioma scura. Realizzato con Smartbond: un prodotto professionale che si aggiunge alla colorazione e alla decolorazione L’Oréal Professionnel e che permette alle donne di cambiare come, quando e tutte le volte che vogliono colore di capelli senza temere per la salute dei propri capelli.

Chiara ha scelto insieme a Grazia Cassanelli, la Colorista Certificata L’Oréal Professionnel che la segue in questa avventura, ovvero: a partire dalla fashion week di Milano, Chiara collaborerà proprio con il brand hair care per due cambi di look e la sua chioma scura sarà quindi trasformata due volte nei prossimi mesi grazie al lavoro di un colorista L’Oréal Professionnel. In questa occasione è stato creato il mix fucsia e nero scegliendo delle ciocche ai due lati della testa e nella zona occipitale che sono state decolorate utilizzando Platinium Plus al quale è stato aggiunto SmartBond Step 1. Dopo la decolorazione i capelli sono stati risciacquati e le ciocche colorate con Dialight, un classico L’Oréal, utilizzando una miscela per il colore pink. È stato applicato SmartBond Step2 e lasciato in posa 10 minuti, subito dopo uno shampoo specifico Serie Expert Vitamino Aox. I capelli sono stati poi acconciati da Paolo Corasaniti di Charme & Cheveux con delle stylosissime onde beachwaves. Del tutto sicuro, il servizio colore e di decolorazione con Smartbond aiuta a preservare la coesione dei legami forti e di quelli deboli, e quindi della fibra capillare, contribuendo anche a rinforzarla.

Come molte ragazze della sua età Chiara è attratta dai cambi di look, da quelli blandi fino ai rivoluzionari, cambi che spesso partono spesso dalla testa: un’acconciatura differente dalle solite, un nuovo taglio, un colore mai provato prima. Ora ci chiediamo… quale colore sceglierà Chiara per il secondo cambio? Scopritelo seguendi i canali @chiarabiasi @lorealproit e gli hashtag #nellemanigiuste #smartbond #lorealpro