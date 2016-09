Capelli: su e giù

/ -

















































Meglio sciolto o raccolto? Quante volte ci siamo poste anche noi lo stesso dilemma, alle prese magari con la vita quotidiana e nemmeno lontanamente con l’idea di percorrere un red carpet? Succede al Festival di Venezia in corso in questi giorni, ad esempio, che le star siano obbligate a far fronte a più “uscite” e apparizioni. Minimo due, photocall giornaliero e anteprima serale.

Succede spesso (anche se non è la norma) che per il giorno si adotti un look più sobrio, rispetto alla sera. Soprattutto se parliamo di hair look. Una regola non esiste, ma abbiamo notato che, sempre più spesso, le star (o gli hair stylist che le seguono), preferiscono adottare acconciature diverse, magari chioma sciolta e più naturale per il giorno e raccolti più o meno sofisticati per la sera. Non è accaduto con alcune star come Emma Stone e Alicia Vikander, che hanno optato per dei raccolti in tutte le occasioni e per Amy Adams che invece ha scelto il lungo per le tre occasioni, super-liscio e ondulato. Natalie Portman e Lily Rose Depp invece hanno seguito la “regola” mostrandosi in lungo e in raccolto.

Abbiamo raccolto in questo gallery le due versioni per alcune star, ma senza dare alcun giudizio.Quello lo lasciamo a voi!